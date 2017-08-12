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Emre Altuğ: Tahminimden çok daha başarılı, ünlü ve para kazanmış biriyim

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:29:04

  • 1 Emre Altuğ: Tahminimden çok daha başarılı, ünlü ve para kazanmış biriyim
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    ‘Yıldırım Gürses şarkıları’ albümüyle ters köşe yapan Emre Altuğ, bu hafta gösterime giren ‘Mezarcı’ filminde başrolde. Oyunculuğu ve müziği bir arada götüren Altuğ’la kariyerinin olgunluk dönemi projelerini, çocuklarıyla ilişkisini ve ticari girişimlerini konuştuk.

  • 2 Emre Altuğ: Tahminimden çok daha başarılı, ünlü ve para kazanmış biriyim
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    Meslektaşları arasında farklı bir konuma sahip. Hem oyunculukta hem de müzikteki kariyerini uzun yıllardır bir arada sürdürerek iki alanda da yoğun üretim göstermeyi başaran ender isimlerden. Bu yaz da ne müziği ne oyunculuğu ihmal etti: Üstat Yıldırım Gürses’in 10 şarkısını seslendirdiği ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’nın piyasaya çıkmasının ardından şimdi de bu hafta gösterime giren ‘Mezarcı’ adlı sinema filminde başrolde... Altuğ, HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'a açıklamalarda bulundu.

  • 3 Emre Altuğ: Tahminimden çok daha başarılı, ünlü ve para kazanmış biriyim
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    5 albüm, 4 tekli, 11 televizyon dizisi, 12 sinema filmi, sunuculuk ve birçok tiyatro oyunu... Geriye dönüp baktığınızda, kariyeriniz hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Hiç fena değil. Rakamları duyunca daha bir hoşuma gitti. Bu kadar yoğun geçtiğinin, bu kadar işi nasıl yaptığımın hiç de farkında değildim. Geriye baktığım zaman aşkla yapılmış işlerin sonucu oluşmuş bir kariyer görüyorum. İki filmim ‘Durak’ ve ‘Mezarcı’ ile birlikte ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’ tam da olgunluk dönemime denk geldi.

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  • 4 Emre Altuğ: Tahminimden çok daha başarılı, ünlü ve para kazanmış biriyim
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    Kariyeriniz sizin için tatminkâr mı?
    Maddi anlamda hırsım hiç olmadı. Şöhret beklentim de yoktu. İlk meşhur olduğum zaman etrafta bağıran kızları gördüğümde şaka yapılıyor sanmıştım. Yaşananların gerçek olduğuna inanmam epey zaman aldı. Tahminimden çok daha fazla başarılı, ünlü ve para kazanmış olduğumu görüyorum. Şimdi buna şükretmeyeyim de ne yapayım?

  • 5 Emre Altuğ: Tahminimden çok daha başarılı, ünlü ve para kazanmış biriyim
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    Yıldırım Gürses şarkılarıyla proje albümü hazırlama fikri nasıl ortaya çıktı?
    Nostaljik bir albüm hazırlama fikrim vardı ama ayağım stüdyoya bir türlü gitmiyordu. İçime sinmeyen bir şey vardı. Yıldırım Gürses’in oğlu Beyazıt benim arkadaşım. Albüme Gürses’in bir şarkısını da eklemeyi düşünüyordum. Sonra menajerim Handan Taşkın, ‘Neden Yıldırım Gürses şarkılarıyla albüm yapmıyoruz?’ deyince heyecanlandım. Ne var ki Beyazıt’ın bu konuda ne kadar titiz olduğunu ve bugüne kadar kimseye 10 şarkı birden vermemiş olduğunu bildiğim için bu işin çok zor olacağını düşündüm. Oysa Beyazıt projeye çok sıcak baktı. Albüm için 350 eser arasından 10’unu beraber seçtik. Projenin her aşamasında işin içindeydi. Hatta bir şarkıda hata yapmışım, onu fark edince bana hemen telefon açıp uyarıda bulundu.

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