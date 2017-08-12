Emre Altuğ: Tahminimden çok daha başarılı, ünlü ve para kazanmış biriyim

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Herhangi bir yönlendirme yapmak ister misiniz?

Sadece bir yönlendirme yapmak isterim. Mesela Kuzey davul çalıyor ama spor konusunda da çok yetenekli bir çocuk. Kafasının çok dağılmasını istemiyorum. Bir şeyi ana branş olarak belirleyip diğerlerini de yapsın istiyorum. Onun için 4 yaşından beri tenis derslerine taşıyorum. Geçen yıl ilk kez turnuvalara katıldı. Mesela tenis onun esas sporu olsun, ama öbürlerini de yapsın. Çünkü aksi halde hiçbir şeyi tam yapamaz. En azından bir şeyi tam yapsın istiyorum. Aynı şey, meslek seçiminde de geçerli. Tenisi meslek olarak seçse çok da güzel olur. Yurtdışına gider, çünkü maalesef burada öyle bir eğitim alamaz. Belki bir tenis şampiyonumuz olur ve bunu Kuzey başlatır.