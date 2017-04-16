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Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı

16 Nisan 2017 Pazar, 04:50:38 HABERTURK.COM

Türk sinemasının usta isimlerinden Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan “Alzheimer oldu” haberlerinin kendisine yapılan büyük bir haksızlık ve saygısızlık olduğunu söyledi. Çehre, Gazete Habertürk'ten Ömür Sabuncuoğlu'na dizi senaryoları okuduğunu ve yakında bir televizyon programıyla izleyiciyle buluşacağını açıkladı

  • 1 Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı
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    Nebahat Çehre ile Ortaköy Feriye Palace’ta buluştuk. Her zamanki gibi son derece zarif ve şıktı. Boğaz’a karşı çok özel bir sohbet gerçekleştirdik. Şunu başta söylemeliyim, kendisi hakkında yapı- lan haberlerin asılsız olduğuna bizzat tanıklık ettim. Geçmişten geleceğe bir yolculuğa çıktık, en ince noktasına kadar her şeyi anlattı. Şu sıralar bir de üniversiteler arası düzenlenen ‘Kristal Kamera Kısa Film Yarışması’nda Cihan Ünal’la birlikte yapacağı jüri üyeliğinin heyecanı içerisinde. Yetenekli yönetmenleri keşfedip sektöre kazandırmak istiyor.

  • 2 Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı
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    Hayat nasıl gidiyor Nebahat Hanım?

    Çok güzel gidiyor. Dizi senaryoları okuyorum, umarım güzel bir proje çıkar ve izleyiciyle buluşurum.

     

  • 3 Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı
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    Geçtiğimiz hafta Alzheimer olduğunuza dair bir haber çıktı. Fakat şu an görüyorum ki birçok şeyi benden daha iyi hatırlıyorsunuz. Bu yalan haberler nereden çıkıyor?

     

    Nereden çıktığını bilsem, “Siz benimle 24 saat beraber misiniz de böyle bir yargıya varıyorsunuz?” diye gidip soracağım. Nebahat Çehre ortada, uzaklaşmış olsa ve böyle bir dedikodu çıksa neyse. Bir ara da “Fatma Girik vefat etti” diye haber yaptılar. Allah korusun! Bu, sanatçılara yapılan büyük bir haksızlık ve saygısızlık. Sanatçıyı yaşadığı müddetçe el üstünde tutmak gerekir. Bir de biz eski emekçileriz, dünün çocukları da değiliz ki... Bana, “Kötü oynuyor, 3 senedir çalışmıyor, duruşu iyi değil” gibi laflar edebilir ama sağlığa nasıl dil uzatabilir?

  • 4 Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı
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    Dava açmayı düşünüyor musunuz?

    Basın bu kadar güzel ele almasaydı düşünüyordum. Sizler her şeyin cevabını verdiniz. Zaten ortadayım, davetlere katılıyorum. Bir hafta içinde 630 sayfa senaryo okudum ve yapımcımla sahneleri konuştum. Bu haberler beni rahatsız etmedi, sadece ayıpladım ama sevenlerim üzüldü.

     

  • 5 Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı
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    Çocukluğunuza dönelim. Oyunculuğu meslek olarak hiç düşünmüyor muydunuz?

     

    Hiç düşünmüyordum. 8 yaşındayken bir gün evimizin kapısı çalındı.  Birileri dayımla bana film teklifinde bulundu fakat ailem istemedi. 

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