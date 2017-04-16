Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı

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Geçtiğimiz hafta Alzheimer olduğunuza dair bir haber çıktı. Fakat şu an görüyorum ki birçok şeyi benden daha iyi hatırlıyorsunuz. Bu yalan haberler nereden çıkıyor?

Nereden çıktığını bilsem, “Siz benimle 24 saat beraber misiniz de böyle bir yargıya varıyorsunuz?” diye gidip soracağım. Nebahat Çehre ortada, uzaklaşmış olsa ve böyle bir dedikodu çıksa neyse. Bir ara da “Fatma Girik vefat etti” diye haber yaptılar. Allah korusun! Bu, sanatçılara yapılan büyük bir haksızlık ve saygısızlık. Sanatçıyı yaşadığı müddetçe el üstünde tutmak gerekir. Bir de biz eski emekçileriz, dünün çocukları da değiliz ki... Bana, “Kötü oynuyor, 3 senedir çalışmıyor, duruşu iyi değil” gibi laflar edebilir ama sağlığa nasıl dil uzatabilir?