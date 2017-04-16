İçerde'nin Kudret'i Uğur Yücel: Geçmiş, güzel bir kadın esansıdır misal, burnumda tüter

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Hayat da böyle değil mi, inişler çıkışlar... Iskalamasak yeter sanki. Siz hayatta en çok neleri ıskaladınız?

Pek ıskalamam. Galiba gözüm arkada kalmayacak. Daha çok seyahat etmeli, film çekmeli, haa mesela fotoğraf, müzik ve resimle yoğun ilgiliyim ama oraları ıskaladık bak.