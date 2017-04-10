Ünlülerin tatil pozları

Nesrin Cavadzade
Yasmin Erbil
Çağla Şıkel
Los Angeles'ta yaşayan dünyaca ünlü model ve oyuncu Kelly Brook kısa bir süre önce doğup büyüdüğü kasabaya yerleşmişti.
Sevgilisi Jeremi Parisi ile artık Londra'da yaşayan Brook, son paylaşımıyla adeta olay yarattı.
Sevgilisiyle ile birlikte evlerinin havuzuna çırılçıplak giren çift sosyal medyayı salladı. O anları Brook Instagram hesabından yayınladı.
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