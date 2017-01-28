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ŞİPŞAK

Ünlülerin yatak odası pozları

16 Ekim 2016 Pazar, 16:47:13

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    Rol aldığı Glee dizisiyle tanınan Lea Michele'in Instagram sayfasında paylaştığı uyku pozu sosyal medyayı salladı.

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     Güzel oyuncunun tamamen çıplak şekilde yatağında yatarken çektirdiği bu pozu, yüzbinlerce beğeni aldı.

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    Ziynet Sali

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YORUMLAR 1
  • Misafir 07 Kasım 2016 Pazartesi 21:52
    bazı fotoğraflar neden var anlamadım
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