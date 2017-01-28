Rol aldığı Glee dizisiyle tanınan Lea Michele'in Instagram sayfasında paylaştığı uyku pozu sosyal medyayı salladı.
Güzel oyuncunun tamamen çıplak şekilde yatağında yatarken çektirdiği bu pozu, yüzbinlerce beğeni aldı.
Ziynet Sali
Chloe Loughnan
Irina Shayk
Ebru Şallı
Tuğba Özay
Anastasia Kvitko
Kelly Gale
Özge Ulusoy
Meg Matthews
Eliz Sakuçoğlu
Jennifer Lopez
Joanna Krupa
Son dönemin güzel oyuncularından Burcu Biricik, geride bıraktığımız temmuz ayında dünya evine girmişti.
Karısının uyurken çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabında yükleyen Emre Yetkin, karenin altına da ‘Aşk uyurken izlemek değil midir?’ notunu düştü.
Jelena Karleusa
Cansu Taşkın
Abigail Ratchford
Oyuncu Lara Bingle
Yolanthe Cabau ile eşi Sneijder
Kim Kardashian
Daphne Joy
Cara Delevingne
Kendall Jenner
Kate Upton
Jen Selter
Lindsay Lohan
Lindsey Pelas