ŞİPŞAK
31 OCAK 2017
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ŞİPŞAK

Zayıflayan ünlüler

18 Ekim 2016 Salı, 09:37:37

  • 1
    1 | 48

    Pelin Öztekin

  • 2
    2 | 48

    Pelin Öztekin 

  • 3
    3 | 48

    Pelin Öztekin (60 kilo verdi)

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300
YORUMLAR 9
  • Misafir 09 Ocak 2017 Pazartesi 13:42
    kelepçe ameliyatı olacaklara örnet olur bence
  • Misafir 09 Ocak 2017 Pazartesi 12:35
    cari açık vermeyecen. ihracat fazla olacak.
  • Misafir 07 Ocak 2017 Cumartesi 11:33
    Kesinlikle en büyük sorunumuz hareketsizlik
  • Misafir 08 Kasım 2016 Salı 10:27
    çoğu mide küçültme ameliyatı oldu
  • Misafir 03 Kasım 2016 Perşembe 23:07
    manda gibi şişmeden önlem alınmalı
  • Misafir 03 Kasım 2016 Perşembe 10:04
    öğünleri çoğaltıp az yemek ve ekmekten uzak durmak insanı ayıflatır ama hareket etmek yani yürümek çok önemli
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