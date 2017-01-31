ŞİPŞAK
Zayıflayan ünlüler
18 Ekim 2016 Salı, 09:37:37 | Güncelleme: 31 Ocak 2017 Salı, 13:25:53
-
1
-
2
-
3
3
|
48
Pelin Öztekin (60 kilo verdi)
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
10
|
48
Okan Karacan (70 kilo verdi)
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
15
|
48
Cengiz Kurtoğlu (46 kilo verdi)
-
16
-
17
-
18
18
|
48
Çiçek Dilligil (30 kilo verdi)
-
19
-
20
-
21
21
|
48
İskender Paydaş (40 kilo verdi)
-
22
-
23
-
24
24
|
48
Gülnihal Demir (39 kilo verdi)
-
25
-
26
26
|
48
Işın Karaca (40 kilo verdi)
-
27
-
28
28
|
48
Hamdi Alkan (52 kilo verdi)
-
29
-
30
-
31
31
|
48
Fatih Ürek (27 kilo verdi)
-
32
-
33
33
|
48
Ümit Erdim (25 kilo verdi)
-
34
-
35
-
36
-
37
37
|
48
Seren Serengil (24 kilo verdi)
-
38
-
39
-
40
40
|
48
Hakan Aysev (60 kilo verdi)
-
41
41
|
48
Hakan Aysev (60 kilo verdi)
-
42
-
43
-
44
44
|
48
Seda Akgül (25 kilo verdi)
-
45
-
46
46
|
48
Hazal Kaya (20 kilo verdi)
-
47
-
48
48
|
48
Rasim Öztekin (23 kilo verdi)