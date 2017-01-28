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Derya Şensoy: ‘İddialar var, belge yok’

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:40:24

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    Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu’yla yasak aşk yaşadığı ve Birce Akalay’dan boşanmasına sebep olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Şensoy ayrıca Seçkin Özdemir'in için ağladığı söylentileriyle ilgili de açıklama yaptı.

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    Oyuncu, “Haberler çıkıyor, fikrim bile yok bu konularda. Hayatım, sizin yansıttığınız kadar heyecanlı ve değişik değil. Ortaya iddialar atılıyor ama ne bir fotoğraf, ne bir belge var” açıklamasını yaptı.

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    Eski sevgilisi Seçkin Özdemir’le bir mekanda karşılaşıp, selam vermediği için ağlama krizine girdiği konuşulan Şensoy, “Karşılaşsam konuşurum, neden ağlayayım?” dedi. (Cadde)

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