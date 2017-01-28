Derya Şensoy: ‘İddialar var, belge yok’

Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu’yla yasak aşk yaşadığı ve Birce Akalay’dan boşanmasına sebep olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Şensoy ayrıca Seçkin Özdemir'in için ağladığı söylentileriyle ilgili de açıklama yaptı.
Oyuncu, “Haberler çıkıyor, fikrim bile yok bu konularda. Hayatım, sizin yansıttığınız kadar heyecanlı ve değişik değil. Ortaya iddialar atılıyor ama ne bir fotoğraf, ne bir belge var” açıklamasını yaptı.
Eski sevgilisi Seçkin Özdemir’le bir mekanda karşılaşıp, selam vermediği için ağlama krizine girdiği konuşulan Şensoy, “Karşılaşsam konuşurum, neden ağlayayım?” dedi. (Cadde)