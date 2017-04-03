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Halit Ergenç'in korku dolu anları

03 Nisan 2017 Pazartesi, 03:10:53

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    Halit Ergenç, eğlenmek için gittiği Taksim’de, ünlülerden bahşiş koparmak için mekânın önünde bekleyen sokak çocuklarının tacizine maruz kaldı

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