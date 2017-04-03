ŞİPŞAK
Halit Ergenç'in korku dolu anları
03 Nisan 2017 Pazartesi, 03:10:53 | Güncelleme: 09:53:16
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Halit Ergenç, eğlenmek için gittiği Taksim’de, ünlülerden bahşiş koparmak için mekânın önünde bekleyen sokak çocuklarının tacizine maruz kaldı
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Halit Ergenç, önceki gece Taksim'de dostlarıyla eğlendi. Ünlü oyuncunun peşine çıkışta bahşiş çetesi sokak çocukları takıldı.
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Habertürk Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre mekânların önünde bekleyip ünlülerden bahşiş koparmaya çalışan bir grup sokak çocuğu, evine gitmeye çalışan Ergenç’i taciz etti.
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Korku dolu anlar yaşayan oyuncunun yardımına arkadaşları yetişti.
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Tatsızlık çıkmaması için çocuklara para veren Ergenç, taksiye binip evinin yolunu tuttu.
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