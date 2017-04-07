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Irmak Ünal'dan ihanet açıklaması

07 Nisan 2017 Cuma, 10:44:31

  • 1 Irmak Ünal'dan ihanet açıklaması
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    2011 yılından bu yana Emre Karabacak ile evli olan, iki çocuk annesi Irmak Ünal’ın üç aydır genç popçu Genco Ecer ile gizli ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Günaydın ikiliyi önceki gün görüntüledi.

  • 2 Irmak Ünal'dan ihanet açıklaması
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    Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın büyük kızı Irmak Ünal, 2011 yılında büyük bir aşkla Emre Karabacak'la evlenmişti. Çiftin önce kızları Kayla, ardından da oğulları Vadi dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğinde bir süredir sorun var.

  • 3 Irmak Ünal'dan ihanet açıklaması
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    GÖZLERDEN UZAK BİR İLİŞKİ
    İddialara göre çift bir süredir ayrı yaşıyor. Irmak Ünal, yaklaşık üç ay önce ise genç popçu Genco Ecer ile tanıştı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, önceki gün Yeniköy'de buluştu.

    AYNI ARAÇLA MASLAK'TAKİ SİTEYE
    İkili yaklaşık 2 saat oturdukları mekanda sohbet etti, ardından beyaz bir araçla Maslak'taki  bir siteye geçti. Burada biraz zaman geçiren sevgililer ardından başka bir siteye geçerek ev baktı.

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