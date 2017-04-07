Irmak Ünal'dan ihanet açıklaması

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MUTLU BİR EVLİLİĞİM VAR!



Bu haberin ardından Irmak Ünal bir açıklama yaparak ihanet iddialarını yalanladı:

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım;



Bugün internet sitesi ve gazeteler de gerçeği yansıtmayan kurmaca haberlerle karşılaştım. Haberler gerçeği yansıtmadığı gibi aile kurumumuzu sarsmaya yöneliktir. Bugüne kadar yapılan gerçeği yansıtmayan birçok haber ile karşılaştım ve sustum. Bana atılan çamurun aileme bulaşmasına izin vermeyeceğim. Her şeyden önce ben bir anneyim, iki çocuğum ve mutlu bir evliliğim var. Yakın bir arkadaşım ile kahve içmek, yemek yemek kısacası dertleşmenin bedeli bu kadar ağır olamaz. İmajımı zedelemenize müsaade etmiyorum. Asli değeri olmayan haberleri yapan kişi ve kurumlarla alakalı Avukatım Bilal Küçükşengün gerekli hukuki süreci başlatmıştır.



Sevgi ve Saygılarımla

Irmak Ünal Karabacak