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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor

14 Nisan 2017 Cuma, 12:12:27

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, Amerika'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi

  • 1 Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor
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    Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, Amerika'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi.

  • 2 Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor
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    Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Kızları İçin Yeni Bir Hayat Kuaracaklar" başlıklı yazısına göre; Üçüncü kez evlenen Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak cephesinden yine çarpıcı bir haberim var!

     

  • 3 Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor
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    AMERİKA'YA YERLEŞİYORLAR...

    Mutlu evliliklerini Okan Ali adını verecekleri oğulları ile taçlandıracak olan çift, Amerika'ya yerleşiyor.

  • 4 Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor
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    Ceyda Düvenci, 6 yaşındaki kızı Melisa'nın serebral palsi (CP) hastalığından dolayı zaten her yaz Temmuz- Ağustos aylarında ABD'ye gidiyordu. Ancak çiftin bu kez 15 Mayıs'ta ABD'ye gideceğini öğrendim.

  • 5 Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor
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    BOYA - BADANA ŞİRKETİ KURDULAR

    Çünkü 5.5 aylık hamile olan Ceyda Düvenci ile eşi, Melisa için ABD'ye yerleşmeye karar vermiş.

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