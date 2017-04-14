Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor
14 Nisan 2017 Cuma, 12:12:27 | Güncelleme: 12:20:52
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, Amerika'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi
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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, Amerika'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi.
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Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Kızları İçin Yeni Bir Hayat Kuaracaklar" başlıklı yazısına göre; Üçüncü kez evlenen Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak cephesinden yine çarpıcı bir haberim var!
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AMERİKA'YA YERLEŞİYORLAR...
Mutlu evliliklerini Okan Ali adını verecekleri oğulları ile taçlandıracak olan çift, Amerika'ya yerleşiyor.
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Ceyda Düvenci, 6 yaşındaki kızı Melisa'nın serebral palsi (CP) hastalığından dolayı zaten her yaz Temmuz- Ağustos aylarında ABD'ye gidiyordu. Ancak çiftin bu kez 15 Mayıs'ta ABD'ye gideceğini öğrendim.
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BOYA - BADANA ŞİRKETİ KURDULAR
Çünkü 5.5 aylık hamile olan Ceyda Düvenci ile eşi, Melisa için ABD'ye yerleşmeye karar vermiş.
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'Orada ne iş yapacaklar?' diye sorarsanız, hemen söyleyeyim: Boya-badana ve tadilat işleriyle ilgili bir şirket kurmuşlar.
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New Jersey'den bir ev satın alan çift, doğumdan önce evlerini dayayıp döşemek ve düzenlerini kurmak için gidiş tarihlerini öne çekmiş.
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KIZLARI İÇİN ŞANI ŞÖHRETİ BIRAKIP...
Kızları Melisa için Türkiye'deki şanı şöhreti bırakıp Amerika'da boya-badana işlerine soyunan ve gurbette sıfırdan yeni bir hayat kurmayı göze alan ünlü çifti canı gönülden kutluyorum. Umarım her şey gönüllerince olur...