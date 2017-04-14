Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak Amerika'ya yerleşiyor

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Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Kızları İçin Yeni Bir Hayat Kuaracaklar" başlıklı yazısına göre; Üçüncü kez evlenen Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak cephesinden yine çarpıcı bir haberim var!