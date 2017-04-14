İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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"Yürüyordu bir sıkıntısı yoktu. Benim oradan çıkmam zaten 01.05’de girdim, 01.14’de çıkmışımdır yani. Arada bir 10 dakika 12 dakikalık bir şey var. Fazla bir şey yok. Ondan sonrasını ben bilmiyorum artık. Yani ben geldim 01.45’te geldim, yattım. 04.15’te sivil memurlar aldı beni. Ondan sonra olay yerine gittik. Arabayı zaten çekmişlerdi olay yerinden yan tarafa. Şey yapıyorlardı... "