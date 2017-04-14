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İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

14 Nisan 2017 Cuma, 13:30:24

  • 1 İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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    Pazartesi gecesi evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal’ın son görüntüleri ortaya çıktı.

  • 2 İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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    Olay günü üzerinde kırmızı kabanıyla yürüyen ünlü sanatçı, önce arkadaşının kolunda bir süre yürüyor, daha sonra ise valeyle buluşuyor ve evinin yolunu tutuyor.

  • 3 İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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    İbrahim Erkal’ı arabasıyla evinin otoparkına kadar götüren vale Eyüp Ardalı da, polise verdiği ifadenin ardından ilk kez Duymayan Kalmasın’a konuştu ve şunları söyledi:

  • 4 İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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    "Ben İbrahim beyi aldım, götürdüm. Dokuz senedir onun valesi benim. Biz zaten hep konuşa konuşa gidiyorduk. Çocuğundan bahsetti. Ailesinden, çocuğundan... Hep çocuğundan konuşuyorduk. 10 dakika sürdü yani... 01.45’de iş yerine geldim."

  • 5 İbrahim Erkal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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    "Yürüyordu bir sıkıntısı yoktu. Benim oradan çıkmam zaten 01.05’de girdim, 01.14’de çıkmışımdır yani. Arada bir 10 dakika 12 dakikalık bir şey var. Fazla bir şey yok. Ondan sonrasını ben bilmiyorum artık. Yani ben geldim 01.45’te geldim, yattım. 04.15’te sivil memurlar aldı beni. Ondan sonra olay yerine gittik. Arabayı zaten çekmişlerdi olay yerinden yan tarafa. Şey yapıyorlardı... "

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