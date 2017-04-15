İstanbul'daki en iyi konser mekanları

IFBEŞİKTAŞ: İlk olarak Ankara'da açılan, daha sonra ise İstanbul Ataşehir'de konserseverlere kapılarını açan IF'in son durağı Beşiktaş oldu. Semt uzun zamandır aradığı kanı buldu. Haftada 5 gün konser var. Rahat bir konser izlemek istiyorsanız birebir. Ayrıca konser sonunda da çeşitli DJ'ler ve gruplar sahne alıyor. Yakın zamandaki öne çıkan konserler ise; Özge Fışkın, Feridun Düzağaç ve Ümit Besen-Pamela...



Cihannüma Mahallesi, Akmaz Çeşme Sk. No:26, 34353 Beşiktaş/İstanbul

DOROCKXL: Kadıköy'ün en büyük mekanlarından biri. Haftanın 4-5 günü etkinlik oluyor. Eğer konser alanında ayakta müzik dinlemek istemezseniz, mekanın iç bölümünde oturup bir şeyler yiyip içerken de müzik sizi yalnız bırakmıyor.



Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, No:60, 34710 Kadıköy/İstanbul



HAYAL KAHVESİ: Kısa bir süre önce kapanacağı konuşulan Hayal Kahvesi de Beyoğlu'nun simge olan mekanlarından biri. Mekanda Can Gox, Bulutsuzluk Özlemi, Murat Yılmazdırım gibi isimler sık sık sahne alıyor. Mekan kapanmadan önce bir kez de olsa gitmeniz lazım.



Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Meşelik Sk. No:10, 34433 Beyoğlu/İstanbul

KADIKÖY SAHNE: Kadıköy'ün gözde mekanlarından biri. 500 kişi kapasiteli mekanda haftanın 4-5 günü konser bulabilirsiniz. Hüsnü Arıkan, Feridun Düzağaç ve Mehmet Erdem gibi isimler sık sık sahne alıyor.





Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No: 25 Kadıköy/İstanbul



JOLLY JOKER İSTANBUL: 2008 ylında açılan ve kısa sürede Beyoğlu'nun gözde mekanları arasında yerini alan Jolly Joker 800 kişilik kapasitesiyle oldukça geniş bir konser mekanı. Türkiye´nin en önde gelen sanatçılarının yanısıra cover projeleri yapan müzik gruplarına da sahnesinde yer veriyor.





Hüseyinağa Mahallesi, Balo Sk. No:22, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Son dönemin İstanbul gece hayatının yükselen yıldızlarından biri de Bomontiada. Pek çok mekanı içinde bulunduran yerde Babylon eğlencenin başını çekiyor. Hem yerel hem de uluslararası müzik kültürünü yaşatan yerlerden biri. Kalben, Ayhan Sicimoğlu ve Nil Karaibrahimgil'in konserlerini burada bulabilirsiniz.Merkez Mah. Silahşör Cad. Birahane Sok. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası No: 1, 34384 Şişli/İstanbul2007 yılından beri Beyoğlu'ndaki uğrak mekanlardan biri. Konserlerin yanısıra mekanda tiyatro, sergi ve stand-up şovları da yapılıyor. Garajistanbul'daki yakın zamandaki etkinlerlerde Suzan Kardeş & İstanbul Arabesque Project ve Cem Adrian gibi isimler bulunuyor.



Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sk. No:11, 34433 Beyoğlu/İstanbul



NARDİS JAZZ CLUB: Caz müzik sevenleri için, Nardis önde gelen mekanlardan... Beyoğlu Galata'da bulunan mekan pek çok yerli ve yabancı sanatçıları ağırlıyor.



Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sk. No:8, 34421 Beyoğlu/İstanbul