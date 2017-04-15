ŞİPŞAK
15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İstanbul'daki en iyi konser mekanları
ŞİPŞAK

İstanbul'daki en iyi konser mekanları

İstanbul'un eğlence merkezleri olan Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kadıköy'deki en iyi konser mekanlarını sizin için derledik

14 Nisan 2017 Cuma, 16:37:21 Güncelleme: 15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:46:42

IFBEŞİKTAŞ: İlk olarak Ankara'da açılan, daha sonra ise İstanbul Ataşehir'de konserseverlere kapılarını açan IF'in son durağı Beşiktaş oldu. Semt uzun zamandır aradığı kanı buldu. Haftada 5 gün konser var. Rahat bir konser izlemek  istiyorsanız birebir. Ayrıca konser sonunda da çeşitli DJ'ler ve gruplar sahne alıyor. Yakın zamandaki öne  çıkan konserler ise; Özge Fışkın, Feridun Düzağaç ve Ümit Besen-Pamela...

Cihannüma Mahallesi, Akmaz Çeşme Sk. No:26, 34353 Beşiktaş/İstanbul

DOROCKXL: Kadıköy'ün en büyük mekanlarından biri. Haftanın 4-5 günü etkinlik oluyor. Eğer konser alanında ayakta müzik dinlemek istemezseniz, mekanın iç bölümünde oturup bir şeyler yiyip içerken de müzik sizi yalnız bırakmıyor.

Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, No:60, 34710 Kadıköy/İstanbul

HAYAL KAHVESİ: Kısa bir süre önce kapanacağı konuşulan Hayal Kahvesi de Beyoğlu'nun simge olan mekanlarından biri. Mekanda Can Gox, Bulutsuzluk Özlemi, Murat Yılmazdırım gibi isimler sık sık sahne alıyor. Mekan kapanmadan önce bir kez de olsa gitmeniz lazım.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Meşelik Sk. No:10, 34433 Beyoğlu/İstanbul

KADIKÖY SAHNE: Kadıköy'ün gözde mekanlarından biri. 500 kişi kapasiteli mekanda haftanın 4-5 günü konser bulabilirsiniz. Hüsnü Arıkan, Feridun Düzağaç ve Mehmet Erdem gibi isimler sık sık sahne alıyor.


Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No: 25 Kadıköy/İstanbul

JOLLY JOKER İSTANBUL: 2008 ylında açılan ve kısa sürede Beyoğlu'nun gözde mekanları arasında yerini alan  Jolly Joker 800 kişilik kapasitesiyle oldukça geniş bir konser mekanı.  Türkiye´nin en önde gelen sanatçılarının yanısıra cover projeleri yapan müzik gruplarına da sahnesinde yer veriyor.


Hüseyinağa Mahallesi, Balo Sk. No:22, 34435 Beyoğlu/İstanbul



BABYLON BOMONTİ: Son dönemin İstanbul gece hayatının yükselen yıldızlarından biri de Bomontiada. Pek çok mekanı içinde bulunduran yerde Babylon eğlencenin başını çekiyor. Hem yerel hem de uluslararası müzik kültürünü yaşatan yerlerden biri. Kalben, Ayhan Sicimoğlu ve Nil Karaibrahimgil'in konserlerini burada bulabilirsiniz.

Merkez Mah. Silahşör Cad. Birahane Sok. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası No: 1, 34384 Şişli/İstanbul

GARAJİSTANBUL: 2007 yılından beri Beyoğlu'ndaki uğrak mekanlardan biri. Konserlerin yanısıra mekanda tiyatro, sergi ve stand-up şovları da yapılıyor. Garajistanbul'daki yakın zamandaki etkinlerlerde Suzan Kardeş & İstanbul Arabesque Project ve Cem Adrian gibi isimler bulunuyor.


Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sk. No:11, 34433 Beyoğlu/İstanbul

NARDİS JAZZ CLUB: Caz müzik sevenleri için, Nardis önde gelen mekanlardan... Beyoğlu Galata'da bulunan mekan pek çok yerli ve yabancı sanatçıları ağırlıyor.


Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sk. No:8, 34421 Beyoğlu/İstanbul

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

Türkiye'nin en güzel 100 kadını
Semih Kaya polis kontrolüne takıldı
ŞİPŞAK

Alkol yok ceza var

Burak Deniz'den 'kıskançlık' açıklaması
ŞİPŞAK

"Biz oyuncuyuz ve işimiz bu"
Nuri Bilge Ceylan ve eşi sinemadaydı
ŞİPŞAK

Sinema aşıkları!
Murat Boz, kılık kyafetine özen göstemeye başladı
ŞİPŞAK

Kendine bakıyor!
Teoman'dan esmer güzele ateşli öpücük
ŞİPŞAK

Ünlü şarkıcı Beyoğlu'nda fena yakalandı!

Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı. ...
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET SON GÜNLERDE MASALARDA EN ÇOK KONUŞULAN
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OKAN MÜŞTERİSİNİ NEDEN KOVDU?
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK YENİ RANT KAPISI: GURUCULUK
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ANNE OLMANIN İDEAL YAŞI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ‘BENİM BAŞIMA GELMEZ’ KLİŞESİ PATLAK...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR OFİS ‘FİLOZOFU’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ PORTAKAL ÇİÇEĞİ ZAMANI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS AÇ KALMAK VEYA KALMAMAK BÜTÜN MESELE BU!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN NETFLİX Mİ, BLU TV Mİ YOKSA PUHU MU?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Zahide, oğluyla karşılaşıyor!
  • 2 Bella, Adana'yı terk ediyor mu?
  • 3 Melis, Hakan’ı affedecek mi?
  • 4 "Fi" yeni bölüm tarihi açıklandı!
  • 5 Yurdaer Okur diziyi bıraktı!
  • 6 Boran Konağı’nda Süreyya ve Esma savaşı!