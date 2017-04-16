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16 NİSAN 2017
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ŞİPŞAK

2017 referandum oylamasında ünlüler sandıkta

16 Nisan 2017 Pazar, 10:15:13

  • 1 2017 referandum oylamasında ünlüler sandıkta
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    İBRAHİM KUTLUAY

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    İLKER AKSUM

    Ünlü oyuncu İlker Aksum, sevgilisi manken Şeyma Şener ile birlikte sabah saatlerinde oy kullanmak için evinin yakınında bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Aksum oyunu kullandıktan sonra mührü unutunca yeniden oy kullanılan bölüme girdi.


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    İBRAHİM ÇELİKKOL

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    NUSRET GÖKÇE

    Yayınladığı videolarla sosyal medyada birden bire ün kazanan ve Instagram’da 6 milyona yakın takipçisi olan Nusret Gökçe oyunu oyunu kullandıktan sonra yayınladığı fotoğrafı ile yine şaşırttı. Sandık görevlilerinin şaşkın bakışları arasında oyunu 'tuzlama' hareketiyle atan Nusret Gökçe’ye yüzlerce yorum yapıldı.

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    TUĞBA ÖZAY

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