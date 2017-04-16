2017 referandum oylamasında ünlüler sandıkta

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BELÇİM BİLGİN

Geçtiğimiz seçimde eşi Yılmaz Erdoğan ile birlikte okula gelerek oy kullanan Belçim Bilgin’in bu kez yalnız olduğu görüldü. Oy verme işlemini gerçekleştiren Belçim Bilgin okuldan ayrıldı. Yılmaz Erdoğan’ın ise Muğla’da olduğu öğrenildi.