2017 referandum oylamasında ünlüler sandıkta

16 Nisan 2017 Pazar, 10:15:13 | Güncelleme: 11:33:12
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İBRAHİM KUTLUAY
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İLKER AKSUM
Ünlü oyuncu İlker Aksum, sevgilisi manken Şeyma Şener ile birlikte sabah saatlerinde oy kullanmak için evinin yakınında bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Aksum oyunu kullandıktan sonra mührü unutunca yeniden oy kullanılan bölüme girdi.
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İBRAHİM ÇELİKKOL
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NUSRET GÖKÇE
Yayınladığı videolarla sosyal medyada birden bire ün kazanan ve Instagram’da 6 milyona yakın takipçisi olan Nusret Gökçe oyunu oyunu kullandıktan sonra yayınladığı fotoğrafı ile yine şaşırttı. Sandık görevlilerinin şaşkın bakışları arasında oyunu 'tuzlama' hareketiyle atan Nusret Gökçe’ye yüzlerce yorum yapıldı.
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TUĞBA ÖZAY
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TARKAN
Megastar Tarkan, 16 Nisan Referandumu için oyunu Sarıyer, Çamlık Sitesi Yönetim binasında kullandı.
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Tarkan, sandığın kurulduğu binaya girmeden önce seçmen bilgi kağıdını göstererek poz verdi.
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BELÇİM BİLGİN
Geçtiğimiz seçimde eşi Yılmaz Erdoğan ile birlikte okula gelerek oy kullanan Belçim Bilgin’in bu kez yalnız olduğu görüldü. Oy verme işlemini gerçekleştiren Belçim Bilgin okuldan ayrıldı. Yılmaz Erdoğan’ın ise Muğla’da olduğu öğrenildi.
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MUSTAFA CECELİ
Mustafa Ceceli bu fotoğrafını, "Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle" notuyla paylaştı.
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CEM YILMAZ Ünlü komedyen Cem Yılmaz elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.
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Oyunu kullanan ünlü komedyen sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı.
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CEM YILMAZ
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CEM YILMAZ
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CEM YILMAZ
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İBRAHİM TATLISES Vatandaşlık görevini yerine getir, oyunu kullan, sonra şikayet etme!!!
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DEMET AKALIN Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola