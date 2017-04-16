Bülent Ersoy ve Safiye Soyman arasındaki küslük sona erdi

Bülent Ersoy, önceki akşam bir restoranda sahne aldı. Ersoy sahneye, 15 gün boyunca 10 kişinin vardiyalı olarak çalıştığı 27 kiloluk ‘Aynalı’ bir kıyafetle çıktı. Divayı dinlemeye gelenler arasında banu alkan ve Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti de vardı.

Ersoy’un, “Ben lokomotifim. Onlar ancak vagonlarım olabilir” sözüyle arasının açıldığı Soyman, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Sanatçı küslük sorularına, “Kan davamız yok. Onu çok seviyorum. Onun da beni sevdiğine inanıyorum” şeklinde yanıt verdi.

(Cadde)