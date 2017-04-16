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Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:05:52 İHA

  • 1 Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
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    Geçtiğimiz Kasım ayında kalça rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve kalça protezi ameliyatı geçiren 75 yaşındaki usta sanatçı Fatma Girik, hasta yatağından kalkıp 94 yaşındaki annesiyle birlikte oy kullandı.

  • 2 Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
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    Yürüyemez hale gelince kalçasından ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik, taburcu olduktan sonra evinde düştü ve kalçasına takılan protezi kırdı.

  • 3 Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
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    İkinci kez ameliyat olan Fatma Girik 6 ay İstanbul'da kaldıktan sonra oy kullanmak için ilk uçakla Bodrum'a geldi.

  • 4 Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
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    Torba Mahallesi'nde 1251 nolu sandıkta oy kullanan Fatma Girik'in güçlükle yürüdüğü gözlendi.

  • 5 Ünlü oyuncu Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
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    Girik'in annesi 94 yaşındaki Münevver Girik de oy kullandı.

    Rahatsızlığı hakkında bilgi veren Girik, "Bir hafta içerisinde iki kez ameliyat oldum. Kalçada kireçlenme olmuş onu temizlettim. Çıktığımda sapasağlamdım. Eve gittim yürümeye başladım, evde ayağım bir kayınca kalçadan ayağıma kadar büyük bir sıkıntı yaşadım. İki kere ameliyat üst üste ondan sonra koştura koştura geldik oyumuzu kullanacağız. Hemen kalktık geldik. Annem de hasta ben de hastayım ama geldik oyumuzu kullanmaya" dedi.

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