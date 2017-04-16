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Salih Kalyon'un kayınvalidesi oy kullanmaya ambulansla geldi

16 Nisan 2017 Pazar, 15:40:44 İHA

  • 1 Salih Kalyon'un kayınvalidesi oy kullanmaya ambulansla geldi
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    Bodrum’da yaşayan ünlü oyuncu Salih Kalyon, 84 yaşındaki kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi.

  • 2 Salih Kalyon'un kayınvalidesi oy kullanmaya ambulansla geldi
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    Birçok ünlü isim gibi usta sanatçı Salih Kalyon’da Bodrum’da oy kullandı. Torba Mahallesi'nde kayıtlı olan Kalyon, 84 yaşındaki felçli kayınvalidesi Sevinç Arıkan’ı ambulansla getirerek oy kullandırdı. Sandık başkanı ambulans içine gelerek hasta yatağındaki yaşlı kadına oyunu kullandırdı.

  • 3 Salih Kalyon'un kayınvalidesi oy kullanmaya ambulansla geldi
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    Ünlü oyuncu Salih Kalyon, kayınvalidesinin hasta yatağında olsa da oy kullanmak istediğini ifade ederek, “Kayınvalidemizi getirdik, vatandaşlık görevimiz. Hasta yatağında da olsa bir oy bir oydur. Biz de ona destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz onun için ambulansla getirdik kendisini” şeklinde konuştu.

  • 4 Salih Kalyon'un kayınvalidesi oy kullanmaya ambulansla geldi
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  • 5 Salih Kalyon'un kayınvalidesi oy kullanmaya ambulansla geldi
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