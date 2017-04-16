Salih Kalyon'un kayınvalidesi oy kullanmaya ambulansla geldi

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Ünlü oyuncu Salih Kalyon, kayınvalidesinin hasta yatağında olsa da oy kullanmak istediğini ifade ederek, “Kayınvalidemizi getirdik, vatandaşlık görevimiz. Hasta yatağında da olsa bir oy bir oydur. Biz de ona destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz onun için ambulansla getirdik kendisini” şeklinde konuştu.