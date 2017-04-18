Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama

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Yaşandı, bitti. Bu açıklamalara hiç gerek yoktu. Benim öyle bir şey söylediğimi düşünüp bana iftiralar atmıştır. Benim kendimi doğradığımı söylemiş varsa ispatı buyursun. Benim elimde çok ispat var ama ben bir işadamıyım, eşim dostum var beni tanıyan bilen bilir. Bir kadın hakkında konuşmayacağımı da bilir bu haberler asılsız ve yalandır.