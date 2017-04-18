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Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:46:03

  • 1 Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama
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    'Mucize' filmiyle ünlenen genç oyuncu Seda Tosun, galerici Gökhan Seven ile aşk yaşamaya başlamıştı.

  • 2 Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama
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    Ancak çift kısa bir süre önce yollarını ayırdı.

  • 3 Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama
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    Seven'in, "Sürekli benden para istiyor, her ay evinin kirasını ben ödüyordum. İlişkimiz maddiyata dayalıydı.” diyerek Tosun'u terk ettiği iddia edildi. 

  • 4 Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama
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    Tosun çıkan bu haberden sonra ise, "Onu terk ettiğim için çok kızgın. Günlerdir arıyor cevap vermiyorum. En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadım. Bundan bahsediyormuş demek ki. İlişkimiz 2 ay kadar bile sürmedi. Ayrıca para konusu aramızda hiç geçmedi. Ayrılacağımı söylediğim zaman, gözümün önünde kendini doğradı. Vücudunun her yeri kesik. Bu durumu gördükten sonra çok sarsıldım ve ayrıldım." açıklamasını yaptı.

  • 5 Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama
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    İşadamı Gökhan Seven ise suskunluğunu bozdu.

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