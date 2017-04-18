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Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi Yasin Akkana ile görüntülendi

18 Nisan 2017 Salı, 06:00:28

  • 1 Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi Yasin Akkana ile görüntülendi
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    Üniversite eğitimine Londra’da devam eden Zehra Çilingiroğlu, okulu paskalya tatiline girince soluğu İstanbul’da almıştı. 

  • 2 Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi Yasin Akkana ile görüntülendi
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre babasının uyarısıyla medyadan uzak durmaya çalışan Çilingiroğlu, cumartesi günü Nişantaşı Nopa’daki bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat’la katıldı. 

  • 3 Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi Yasin Akkana ile görüntülendi
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    Sarmaş dolaş eğlenen ikilinden Çilingiroğlu, kalabalığa aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.

  • 4 Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi Yasin Akkana ile görüntülendi
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    Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Yasin Akkanat geçen hafta da Emirgan’da bir kafede görüntülenmişti.

  • 5 Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi Yasin Akkana ile görüntülendi
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