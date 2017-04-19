Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar yıllar sonra bir arada

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Türk Malı Yeni Balya adlı dizide 21 yıl önce boşandığı eşi Nergis Kumbasar ile kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. İlk olarak 1989 yılında Sevmek ve Ölmek Zamanı adlı filmde başrolde oynayan ikili, televizyonda yayınlandığı yıllarda beğeni kazanan Türk Malı’nın yeni bölümlerinde boy gösterecek. Duymayan Kalmasına’da yer verilen haberde, kızı Yasemin’in annesi Nergis Kumbasar ile kamera karşısına geçecek olan Mehmet Ali Erbil’e, Şafak Sezer ve Hasibe Eren eşlik edecek.

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