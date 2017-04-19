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Doğa Rutkay

"Bülent abim... Çocukluğuma,hatıralarıma,yemek masalarına,sebepsiz buluşmalarımıza, ansızın kahkahanla mutlu oluşlarımıza, ciddi ifadenle yaptığın komik anlatımlarına, alıştığım bildiğim duygusal güvenli alanıma bir hançer daha! Acım büyük.

Sen de çok yorgundun. Çok güzel insandın çok... Tanıyan tanımayan bilir senin ne adaletli, ne insan, ne sevgi dolu olduğunu... Işıklarla git cennet mekana.. Seni çok seviyoruz ve özlüyoruz...''