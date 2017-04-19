Bülent Kayabaş'ın vefatını duyan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı...
19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:11:27 | Güncelleme: 15:44:38
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İbrahim Tatlıses, arkadaşı Bülent Kayabaş'ın ölüm haberinin ardından Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abime Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum...''
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Demet Akbağ
"Birer birer gidiyor kıymetliler. Kavuştuğunuz ustalara selam edin, bizi sorarlarsa 'eh idare ediyoruz işte'..."
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Nilgün Belgün
"Ah Ah Bülent Kayabaş... Bu acı haberle uyanmak şoke etti beni mekanın cennet olsun."
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Selçuk Yöntem
"Sevgili dostum, değerli aktör, her toplumun aranılan, sevilen insanını kaybettik. Üzüntümü anlatamam. Bülent Kayabaş nur içinde yat."
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Erhan Yazıcıoğlu
"Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmayacak oyuncusu Bülent Kayabaş ustamızı kaybetmenin üzüntüsünü yürekten yaşıyoruz..."
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Ceyhun Yılmaz
"Bülent Kayabaş da gitti. Güzel ağabey hoş sohbet ve komik insan. Nur içinde yatsın. Rahmet dileyelim.
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İbrahim Büyükak
"Bülent Kayabaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum..."
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Mehmet Aslan
"Büyük ustalardan birini daha kaybettik... Allah rahmet eylesin... Mekanı cennet olsun... Dostlar buluşuyor bir bir... Bülent Kayabaş"
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Okan Bayülgen
"Bülent Kayabaş,tiyatroda ve sinemada 'Sihirli' bir oyuncu. Cool adam. Nefis adam. Fena tenhalaşıyor buralar."
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Can Yılmaz
"Bir güzel abimiz daha göçtü. Bülent Kayabaş 72 yaşında akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun."
Sen de çok yorgundun. Çok güzel insandın çok... Tanıyan tanımayan bilir senin ne adaletli, ne insan, ne sevgi dolu olduğunu... Işıklarla git cennet mekana.. Seni çok seviyoruz ve özlüyoruz...''
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Filiz Akın
"Bülent Kayabaş'ı kaybettik.. Onunla Karateci Kız filminin finalinde unutulmaz bir sahnemiz var. Ama bugün onu kaybetmenin acısyla, Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun, mekanı cennet olsun, derken içim sızlıyor..."