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Bülent Kayabaş'ın vefatını duyan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı...

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:11:27

  • 1 Bülent Kayabaş'ın vefatını duyan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı...
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    İbrahim Tatlıses, arkadaşı Bülent Kayabaş'ın ölüm haberinin ardından Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abime Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum...''

  • 2 Bülent Kayabaş'ın vefatını duyan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı...
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    Demet Akbağ

    "Birer birer gidiyor kıymetliler. Kavuştuğunuz ustalara selam edin, bizi sorarlarsa 'eh idare ediyoruz işte'..."

  • 3 Bülent Kayabaş'ın vefatını duyan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı...
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    Nilgün Belgün

    "Ah Ah Bülent Kayabaş... Bu acı haberle uyanmak şoke etti beni mekanın cennet olsun."

  • 4 Bülent Kayabaş'ın vefatını duyan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı...
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    Selçuk Yöntem

    "Sevgili dostum, değerli aktör, her toplumun aranılan, sevilen insanını kaybettik. Üzüntümü anlatamam. Bülent Kayabaş nur içinde yat."

  • 5 Bülent Kayabaş'ın vefatını duyan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı...
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    Erhan Yazıcıoğlu

    "Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmayacak oyuncusu Bülent Kayabaş ustamızı kaybetmenin üzüntüsünü yürekten yaşıyoruz..."

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