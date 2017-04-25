Ünlülerin Instagram paylaşımları

25 Nisan 2017 Salı, 10:58:49 | Güncelleme: 11:09:23
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SİNEM KOBAL
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MERYEM UZERLİ
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MURAT DALKILIÇ
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JOANNA KRUPA
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TOLGAHAN SAYIŞMAN
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NİHAT ODABAŞI Bugün ablamın doğum günü :)
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DEMET AKALIN Allah sizi evlatlarınıza bağışlasın
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MERVE ÖZBEY Pamuk sesli
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GİZEM KARACA Morning
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KERİMCAN DURMAZ Allah'ım sen nasıl bir kadınsın ya
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ÖZGE ULUSOY
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KADİR DOĞULU
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BENGÜ Ünlü şarkıcı Bengü sosyal medya hesabından aşkını haykırdı. Sevgilisi Selim Selimoğlu ile fotoğrafını paylaşan şarkıcı şu mesajı yayınladı: Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı?...Çok sev sevgilim...Ölene kadar