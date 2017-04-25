Ünlülerin Instagram paylaşımları

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BENGÜ

Ünlü şarkıcı Bengü sosyal medya hesabından aşkını haykırdı. Sevgilisi Selim Selimoğlu ile fotoğrafını paylaşan şarkıcı şu mesajı yayınladı: Çok bekledim seni sevgilim...Yalnızlığın dibine vurdum hatta...Aşk'a küstüğüm zamanlar bile oldu aşk şarkıları söylerken...Çok bilmesin kimse; sevmesin de bizim kadar...Şimdi herkes bizden duysa ne güzel olmaz mı?...Çok sev sevgilim...Ölene kadar