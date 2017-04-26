Ünlü annelerin Kıbrıs buluşması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen ünlü anneler, çocuklarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’ta hem tatil yaptı, hem de kutlamalara katıldı.
HT Magazin'in haberine göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs’a gelen Özlem Yıldız, Özlem Kaymaz, Wilma Elles, Ebru Destan ve Elif Gönlüm, keyifli bir bayram geçirdi.
Hayvanat bahçesini ziyaret eden ünlü anneler, eğitmenler eşliğinde çocuklarını midilliye bindirdi.
Ekip hayvanat bahçesinin ardından Girne’deki tarihi Bella Pais Manastırı’nı gezip ünlü Karmi Köyü’nü ziyaret etti.