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ŞİPŞAK

Ünlü annelerin Kıbrıs buluşması

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:40:57

  • 1 Ünlü annelerin Kıbrıs buluşması
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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen ünlü anneler, çocuklarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’ta hem tatil yaptı, hem de kutlamalara katıldı.

  • 2 Ünlü annelerin Kıbrıs buluşması
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    HT Magazin'in haberine göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs’a gelen Özlem Yıldız, Özlem Kaymaz, Wilma Elles, Ebru Destan ve Elif Gönlüm, keyifli bir bayram geçirdi.

  • 3 Ünlü annelerin Kıbrıs buluşması
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    Hayvanat bahçesini ziyaret eden ünlü anneler, eğitmenler eşliğinde çocuklarını midilliye bindirdi. 

  • 4 Ünlü annelerin Kıbrıs buluşması
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    Ekip hayvanat bahçesinin ardından Girne’deki tarihi Bella Pais Manastırı’nı gezip ünlü Karmi Köyü’nü ziyaret etti.

  • 5 Ünlü annelerin Kıbrıs buluşması
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