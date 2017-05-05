ŞİPŞAK

Adriana Lima'dan Türkiye mesajı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:14:51 DHA

  • 1 Adriana Lima'dan Türkiye mesajı
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    Antalya'da düzenlenecek şova katılacak olan Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart, Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva, organizasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. 

  • 2 Adriana Lima'dan Türkiye mesajı
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    Dosso Dossi Fashion Show tarafından belirlenen 'Merhaba Türkiye. 9 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show'un muhteşem şovunda sizi görmekten mutluluk duyacağım' mesajını sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşan ünlü isimler, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişiye direkt ulaştı.

  • 3 Adriana Lima'dan Türkiye mesajı
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    Adriana Lima bir sürpriz yapıp mesajının sonunda 'Hepinizi özledim' derken, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros ise 'Hepinizi seviyorum' ekini yaptı. 

  • 4 Adriana Lima'dan Türkiye mesajı
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    Isabeli Fontana, ayrıca bir jest daha yaparak kendisinin yer aldığı Türkçe yayımlanan bir derginin kapak fotoğrafını da paylaştı.

  • 5 Adriana Lima'dan Türkiye mesajı
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    Şov kapsamında birer konser verecek olan Rusya'nın ünlü şarkıcıları Nikolay Baskov ve Dima Bilan da 'Merhaba Türkiye' diyerek mesaj paylaşan isimler arasında yer aldı. 

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