Asuman Dabak trafik kazası geçirdi

Asuman Dabak, Aykut Yılmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Dabak boyun bölgesinde bir problem yaşarken, Yılmaz'ın beli kırılırken Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İzmir'in Yeni Asır gazetesinin haberine göre, tedavisi sonrası boyunluk takmak zorunda kalan Dabak, "Arkadaşlar, dostlar arayan soran yazan tüm sevenlerim geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Gayet iyiyim, ailem dostlarım yanımda" açıklamasını yaptı.