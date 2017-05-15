Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden görüşmeye başladı
15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:21:42 | Güncelleme: 12:56:18
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2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti, kızları Nazlı'nın ısrarına dayanamayıp yeniden görüşmeye başladı.
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Günaydın'da yer alan habere göre, Zerrin Tekindor'un da bu yüzden Bilginer'den ayrıldığı konuşuluyor.
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NAZLI BASKI YAPTI
Sürpriz diye buna denir! Altı yıl evli kalıp 2012'de boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti arasında sular yeniden ısınıyor.
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İddiaya göre, kızları Nazlı'nın anne-babasıyla birlikte aynı evde yaşamak istemesi ikiliyi harekete geçirdi. Kızlarını kıramayan ikili, yeniden görüşmeye başladı.
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ASIL AYRILIK NEDENİ
Kızları için zaman zaman birlikte tatile çıkan ikilinin yeniden aynı evde yaşayabileceği konuşuluyor. Bu arada Zerrin Tekindor'la Bilginer'in gerçek ayrılık nedeninin de bu yakınlaşma olduğu söyleniyor.