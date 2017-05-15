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ASIL AYRILIK NEDENİ

Kızları için zaman zaman birlikte tatile çıkan ikilinin yeniden aynı evde yaşayabileceği konuşuluyor. Bu arada Zerrin Tekindor'la Bilginer'in gerçek ayrılık nedeninin de bu yakınlaşma olduğu söyleniyor.