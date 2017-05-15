ŞİPŞAK

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden görüşmeye başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:21:42

  • 1 Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden görüşmeye başladı
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    2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti, kızları Nazlı'nın ısrarına dayanamayıp yeniden görüşmeye başladı.

  • 2 Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden görüşmeye başladı
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    Günaydın'da yer alan habere göre, Zerrin Tekindor'un da bu yüzden Bilginer'den ayrıldığı konuşuluyor.

  • 3 Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden görüşmeye başladı
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    NAZLI BASKI YAPTI

    Sürpriz diye buna denir! Altı yıl evli kalıp 2012'de boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti arasında sular yeniden ısınıyor.

  • 4 Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden görüşmeye başladı
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    İddiaya göre, kızları Nazlı'nın anne-babasıyla birlikte aynı evde yaşamak istemesi ikiliyi harekete geçirdi. Kızlarını kıramayan ikili, yeniden görüşmeye başladı.

  • 5 Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeniden görüşmeye başladı
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    ASIL AYRILIK NEDENİ

    Kızları için zaman zaman birlikte tatile çıkan ikilinin yeniden aynı evde yaşayabileceği konuşuluyor. Bu arada Zerrin Tekindor'la Bilginer'in gerçek ayrılık nedeninin de bu yakınlaşma olduğu söyleniyor.

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