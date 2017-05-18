Gençler en iyileri seçti

Türkiye'de gerçekleştirilen en geniş kapsamlı kategori oylamasına sahip olan ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’, iş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü markayı ve ismi bir araya getirdi. Gecede yılın en iyi kadın oyuncusu seçilen Hande Erçel, ödül törenine derin göğüs dekolteli elbisesiyle katıldı. Yeni sezonda ekranlarda olacağını söyleyen güzel oyuncu, “Yakında Uzakdoğu tatili yapacağım” dedi. Törende ödülünü yeşilçamın efsane ismi Nuri Alço’dan alan Hande Erçel, ödülünü alırken gülme krizine girerken, Alço’ya “Sizden ödül almak çok güzel” dedi. Törende, ‘En İyi Ana Haber’ ödülü ise Show TV Ana Haber’e verildi.
En İyi Şarkı
Buray - Aşk mı Lazım?
En İyi Çıkış
Yapan Sanatçı Kalben
En İyi Erkek Sanatçı
Harun Kolçak
En İyi Kadın Sanatçı
Derya Uluğ
En İyi Ana Haber
Show TV Ana Haber
En İyi Sinema Filmi Oyuncusu
Fahriye Evcen
En İyi Sinema Filmi Oyuncusu
Çağatay Ulusoy
En İyi Dizi Oyuncusu
Hande Erçel
En İyi Dizi Oyuncusu
Tolga Sarıtaş