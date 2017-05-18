Gençler en iyileri seçti

Türkiye'de gerçekleştirilen en geniş kapsamlı kategori oylamasına sahip olan ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’, iş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü markayı ve ismi bir araya getirdi. Gecede yılın en iyi kadın oyuncusu seçilen Hande Erçel, ödül törenine derin göğüs dekolteli elbisesiyle katıldı. Yeni sezonda ekranlarda olacağını söyleyen güzel oyuncu, “Yakında Uzakdoğu tatili yapacağım” dedi. Törende ödülünü yeşilçamın efsane ismi Nuri Alço’dan alan Hande Erçel, ödülünü alırken gülme krizine girerken, Alço’ya “Sizden ödül almak çok güzel” dedi. Törende, ‘En İyi Ana Haber’ ödülü ise Show TV Ana Haber’e verildi.

En İyi Şarkı

Buray - Aşk mı Lazım?

En İyi Çıkış

Yapan Sanatçı Kalben

En İyi Erkek Sanatçı

Harun Kolçak

En İyi Kadın Sanatçı

Derya Uluğ

En İyi Ana Haber

Show TV Ana Haber

En İyi Sinema Filmi Oyuncusu

Fahriye Evcen

En İyi Sinema Filmi Oyuncusu

Çağatay Ulusoy

En İyi Dizi Oyuncusu

Hande Erçel

En İyi Dizi Oyuncusu

Tolga Sarıtaş