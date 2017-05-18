Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Ünlü model Didem Soydan, önceki akşam yakın arkadaşı Umut Eker’le birlikte bir yarışmanın ev sahipliğini üstlendi.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Suada’daki Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü model, son dönemde çok konuşulan küvet fotoları ile ilgili olarak “İnsanlar iç çamaşırı ile mayo arasındaki farkı biliyorlardır herhalde. O yüzden açıklama gereği bile duymadım” şeklinde konuştu.
Bir süredir Erdi Erdoğan’la ilişki yaşayan model, “Verdiğiniz pozları sevgiliniz kıskanıyor mu?” sorusuna “Ben böyle şeyleri kişilik haklarına saygısızlık olarak görüyorum. On senedir modellik yapıyorum ve işimi yapıyorum” yanıtını verdi.