Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı

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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Suada’daki Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü model, son dönemde çok konuşulan küvet fotoları ile ilgili olarak “İnsanlar iç çamaşırı ile mayo arasındaki farkı biliyorlardır herhalde. O yüzden açıklama gereği bile duymadım” şeklinde konuştu.