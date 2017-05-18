ŞİPŞAK

Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:59:12

  • 1 Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı
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    Ünlü model Didem Soydan, önceki akşam yakın arkadaşı Umut Eker’le birlikte bir yarışmanın ev sahipliğini üstlendi. 

  • 2 Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Suada’daki Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü model, son dönemde çok konuşulan küvet fotoları ile ilgili olarak “İnsanlar iç çamaşırı ile mayo arasındaki farkı biliyorlardır herhalde. O yüzden açıklama gereği bile duymadım” şeklinde konuştu.

  • 3 Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı
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    Bir süredir Erdi Erdoğan’la ilişki yaşayan model, “Verdiğiniz pozları sevgiliniz kıskanıyor mu?” sorusuna “Ben böyle şeyleri kişilik haklarına saygısızlık olarak görüyorum. On senedir modellik yapıyorum ve işimi yapıyorum” yanıtını verdi.

  • 4 Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı
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  • 5 Didem Soydan gazetecilerin sorularını yanıtladı
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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