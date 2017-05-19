"Swimwear For All" adlı mayo markası, yeni koleksiyonunu ilk kez görücüye çıkardı.
90'ların süper modellerinden Niki Taylor, rap'çi Kanye West'in ilham perisi Teyana Taylor ve büyük beden model Ashley Graham, markanın kampanya yüzleri oldu.
Reklam kampanyası, şu sıralar beyazperdeye uyarlanan efsane dizi Sahil Güvenlik'ten ilham alınarak hazırlandı.
Bu nedenle de fotoğrafların büyük bölümünde modeller tek parça kırmızı mayo giyiyor.
Seksi kampanyada boy gösteren 42 yaşındaki Niki Taylor, 29 yaşındaki Ashley Graham ve 26 yaşındaki Teyana Taylor cankurtaran rolüne büründü.
Çoğu reklam kampanyası çeşit çeşit mayo ve bikiniyi tanıtırken, Swimwear For All farklı vücut tiplerindeki modeller üzerinde aynı parçayı sergileme yoluna gitti.
Sahil Güvenlik dizisinde can kurtaranların giydiği kırmızı mayoya benzer tasarımıyla dikkat çeken mayo ile, 80'lerden ilham alan güneş gözlükleri konbinlenmiş.