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Dünyaca ünlü modeller, Sahil Güvenlik dizisinden ilham alan reklam kampanyasında buluştu

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:49:53

  • 1 Dünyaca ünlü modeller, Sahil Güvenlik dizisinden ilham alan reklam kampanyasında buluştu
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    "Swimwear For All" adlı mayo markası, yeni koleksiyonunu ilk kez görücüye çıkardı.

  • 2 Dünyaca ünlü modeller, Sahil Güvenlik dizisinden ilham alan reklam kampanyasında buluştu
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    90'ların süper modellerinden Niki Taylor, rap'çi Kanye West'in ilham perisi Teyana Taylor ve büyük beden model Ashley Graham, markanın kampanya yüzleri oldu.

  • 3 Dünyaca ünlü modeller, Sahil Güvenlik dizisinden ilham alan reklam kampanyasında buluştu
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    Reklam kampanyası, şu sıralar beyazperdeye uyarlanan efsane dizi Sahil Güvenlik'ten ilham alınarak hazırlandı.

  • 4 Dünyaca ünlü modeller, Sahil Güvenlik dizisinden ilham alan reklam kampanyasında buluştu
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    Bu nedenle de fotoğrafların büyük bölümünde modeller tek parça kırmızı mayo giyiyor.

  • 5 Dünyaca ünlü modeller, Sahil Güvenlik dizisinden ilham alan reklam kampanyasında buluştu
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    Seksi kampanyada boy gösteren 42 yaşındaki Niki Taylor, 29 yaşındaki Ashley Graham ve 26 yaşındaki Teyana Taylor cankurtaran rolüne büründü.

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