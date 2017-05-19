Murat Boz, Aslı Enver
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Murat Boz taktik değiştirdi

Aslı Enver ile ilişkisi yılan hikayesine dönen Murat Boz'dan ilginç taktik

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:38:01 Güncelleme: 13:38:59

Aslı Enver ile ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Murat Boz, geçtiğimiz hafta verdiği konser öncesi 'Aslı ile ilgili soru sorulmasın' şartı ile basının karşısına çıkmıştı. Boz, önceki akşam da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kapsamında düzenlenen bir organizasyon için sahnedeydi.

Ünlü şarkıcı bu kez taktik değiştirdi ve röportaj yapmamak için erkenden sahneye çıktı. Başlangıç saati 21.00 olarak duyurulan konser 20.40'ta başladı.

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