ŞİPŞAK

Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:11:27

  • 1 Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu
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    Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu. Sevgilisiyle bir bara giden sunucu, kendinden geçti; gece boyunca dans etti, çılgınca eğlendi.

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    KARAKÖY'DE

    Sinan Serter'den boşandıktan sonra istikrarlı bir ilişki yaşayamayan ve hep hüsrana uğrayan Özlem Yıldız, bir kez daha aşık! 

  • 3 Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu
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    Sabah'ta yer alan habere göre ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde ismi öğrenilemeyen yeni sevgilisiyle, son dönemin gözde eğlence semtlerinden Karaköy'deydi.

  • 4 Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu
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    LİSELİLER GİBİ

    Mekana gece yarısı 01:00 civarında giden iki sevgilinin keyfi yerindeydi. Meraklı bakışlara aldırmadan çılgınca eğlenen ikili, sarmaş dolaş dans etti, liseli aşıklar gibi öpüşüp koklaştı. Özlem Yıldız, alkolün de etkisiyle etraftaki kimseyi umursamadı.

  • 5 Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu
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    Özlem Yıldız, son olarak Mersinli ve evli işadamı Mustafa Elgin ile olaylı bir beraberlik yaşamıştı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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