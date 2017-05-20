Özlem Yıldız, özel hayatında mutluluğu buldu. Sevgilisiyle bir bara giden sunucu, kendinden geçti; gece boyunca dans etti, çılgınca eğlendi.
KARAKÖY'DE
Sinan Serter'den boşandıktan sonra istikrarlı bir ilişki yaşayamayan ve hep hüsrana uğrayan Özlem Yıldız, bir kez daha aşık!
Sabah'ta yer alan habere göre ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde ismi öğrenilemeyen yeni sevgilisiyle, son dönemin gözde eğlence semtlerinden Karaköy'deydi.
LİSELİLER GİBİ
Mekana gece yarısı 01:00 civarında giden iki sevgilinin keyfi yerindeydi. Meraklı bakışlara aldırmadan çılgınca eğlenen ikili, sarmaş dolaş dans etti, liseli aşıklar gibi öpüşüp koklaştı. Özlem Yıldız, alkolün de etkisiyle etraftaki kimseyi umursamadı.
Özlem Yıldız, son olarak Mersinli ve evli işadamı Mustafa Elgin ile olaylı bir beraberlik yaşamıştı.