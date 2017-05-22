Dusko Tosic İstanbul gecelerindeydi

Yenge görmesin! Sırbistan’ın pop starlarından Jelena Karleusa ile evli olan Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, 4-1’lik Kasımpaşa galibiyetini esmer bir güzelle kaçamak yaparak kutladı
ÜÇ PUANI KUTLAMAYA ÇIKTI
Beşiktaş ’ın evli ve üç çocuklu stoperi Dusko Tosic, kaçamak yaparken yakalandı.
Ülkesi Sırbistan’ın popstarlarından Jelena Karleusa ile evli olan Sırp futbolcu, takımının Kasımpaşa’yı 4-1 yendiği maç sonrası eğlence turuna çıktı.
Etiler’de yemek yiyen Tosic, bir şeyler içmek için çıktığı mekânın üst katındaki barda esmer bir güzelle tanıştı.
OTOMOBİLİ VALE KULLANDI
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre kısa sürede samimiyeti ilerleten ikili, sabaha karşı 05.15’te mekândan birlikte ayrıldı.