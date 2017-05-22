ŞİPŞAK

Dusko Tosic İstanbul gecelerindeydi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:00:12

  • 1 Dusko Tosic İstanbul gecelerindeydi
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    Yenge görmesin! Sırbistan’ın pop starlarından Jelena Karleusa ile evli olan Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, 4-1’lik Kasımpaşa galibiyetini esmer bir güzelle kaçamak yaparak kutladı

  • 2 Dusko Tosic İstanbul gecelerindeydi
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    ÜÇ PUANI KUTLAMAYA ÇIKTI

    Beşiktaş ’ın evli ve üç çocuklu stoperi Dusko Tosic, kaçamak yaparken yakalandı. 

  • 3 Dusko Tosic İstanbul gecelerindeydi
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    Ülkesi Sırbistan’ın popstarlarından Jelena Karleusa ile evli olan Sırp futbolcu, takımının Kasımpaşa’yı 4-1 yendiği maç sonrası eğlence turuna çıktı. 

  • 4 Dusko Tosic İstanbul gecelerindeydi
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    Etiler’de yemek yiyen Tosic, bir şeyler içmek için çıktığı mekânın üst katındaki barda esmer bir güzelle tanıştı.

  • 5 Dusko Tosic İstanbul gecelerindeydi
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    OTOMOBİLİ VALE KULLANDI

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre kısa sürede samimiyeti ilerleten ikili, sabaha karşı 05.15’te mekândan birlikte ayrıldı.

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