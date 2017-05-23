ŞİPŞAK

Ceyda Düvenci aşkını haykırdı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:27:23

  • 1 Ceyda Düvenci aşkını haykırdı
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    Doğum için gün sayan Ceyda Düvenci'den eşine İlan-ı aşk...

  • 2 Ceyda Düvenci aşkını haykırdı
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    İkinci kez anne olmak için gün sayan Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak'a olan aşkını Instagram sayfasında bir kez daha haykırdı.

  • 3 Ceyda Düvenci aşkını haykırdı
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    Kısa bir süre önce doğum için Amerika giden çiftten, Ceyda Düvenci eşi ile çekildiği fotoğrafı sayfasında paylaştı.

  • 4 Ceyda Düvenci aşkını haykırdı
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    Düvenci fotoğrafın altına "Kafa kafaya verdik ömrüm seninle... Kalplerimiz ilk günden beri bir çarpıyor zaten, şükür... Yolculuğumuz bir oldu... Hergün daha da güçlenerek omuz omuza devam ediyoruz... Canım ömürlüğüm iyi ki varsın... Öyle şükür etmek istedim yüksek sesle... Bülent, sen olmasan olmazdı böyle..."

  • 5 Ceyda Düvenci aşkını haykırdı
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YORUMLAR 1
  • Misafir 31 dakika önce
    41kere maaşallah
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