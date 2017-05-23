Ceyda Düvenci aşkını haykırdı

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Düvenci fotoğrafın altına "Kafa kafaya verdik ömrüm seninle... Kalplerimiz ilk günden beri bir çarpıyor zaten, şükür... Yolculuğumuz bir oldu... Hergün daha da güçlenerek omuz omuza devam ediyoruz... Canım ömürlüğüm iyi ki varsın... Öyle şükür etmek istedim yüksek sesle... Bülent, sen olmasan olmazdı böyle..."