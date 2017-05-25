Kıvanç Tatlıtuğ'a el dublörü

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Lakin her güzelin/yakışıklının bir kusuru olduğu da bir gerçek. İşte sevgili Kıvanç’ın kusuru da ellerindeymiş. Kusur dediğime bakmayın, ortada kusurluk bir durum değil, estetik bir kaygı var aslında. Yakışıklı oyuncu ellerini beğenmiyormuş. Biraz kısa ve tombul parmaklarının karizmasını bozduğunu düşünüyormuş.