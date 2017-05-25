Kıvanç Tatlıtuğ'a el dublörü

HT Magazin'den Mustafa Doğan'ın yazısına göre, bugüne kadar dizilerde görmediğimiz şey kalmadı. Öpüşürken araya yastık koyandan tutun da boyların eşitlensin diye yanında takozla gezene kadar birçok enteresan durumla karşılaştık. Aksiyon ya da tehlike içeren kaçmalı kovalamacalı, atlamalı zıplamalı sahnelerde ise esas oğlanlar yerine çoğu zaman dublörleri izledik.
Bundan abes bir durum yok. Her oyuncu her sahnenin altından kalkacak diye bir şey yok. Lakin bugün bahsedeceğim şey bir ilk! Efendim, Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı herkesçe malum. Dillere destan desek abartmış olmam herhalde.
Lakin her güzelin/yakışıklının bir kusuru olduğu da bir gerçek. İşte sevgili Kıvanç’ın kusuru da ellerindeymiş. Kusur dediğime bakmayın, ortada kusurluk bir durum değil, estetik bir kaygı var aslında. Yakışıklı oyuncu ellerini beğenmiyormuş. Biraz kısa ve tombul parmaklarının karizmasını bozduğunu düşünüyormuş.
Fotoğraflara bakınca haksız da sayılmaz. Bu nedenle dizinin perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Tuba Büyüküstün’e yüzük verdiği sahnenin yakın plan çekimlerinde dublör kullanılmış.
Fotoğraflarda parmaklar arasındaki estetik farkı görmemek mümkün değil. Özellikle tırnaklara dikkat! Zaman zaman yazdığım “Bunu da gördük” kategorisinde zirvede yer alacak bir durum. Paylaşayım istedim…