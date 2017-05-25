Sıla'yı rahatsız etti 3 ay hapse çarptırıldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu 17 Mayıs 2016 günü İstanbul Suadiye sahilinde yürüyüş yaparken bir kişi kolunu çekip kendisiyle konuşmak istedi. Kendisini çekiştiren kişinin daha önce de sosyal medyadan rahatsız eden kişi olduğunu anlayan ünlü şarkıcı, olay yerinden uzaklaştı. Tacizlerin artması üzerine de avukatı Rezan Epözdemir ile savcılığa başvurdu. Sıla'nın suç duyurusu üzerine hayranı Melih Nesep Nasır(50) hakkında "cinsel taciz" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"PLATONİK BİR AŞKIM VAR"

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Melih Nesep Nasır ile SılaGençoğlu'nun avukatı katıldı. Cinsel taciz amacının olmadığını söyleyen sanık, "Sıla ile evlenmek istedim" diye kendini savundu. Bunun üzerine mahkeme hakimi, "Tanıyor musun hanımefendiyi, nasıl evleneceksin?" dedi.

Sıla'yı yolda gördüğünde konuşmak istediği için kolunu tuttuğunu söyleyerek savunmasına devam eden Nasır, "Kendisine platonik hisler besliyordum. Platonik bir aşkım vardır. İnternette onun resminin yanına kendi resmimi ekledim. Özür dilerim" diye konuştu.



CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme, Nasır hakkında "cinsel taciz" suçundan dava açıldığını ancak bu suçtan cezalandırılması için delil elde edilemediğini belirterek, "Sanığın sosyal medya ortamından gönderdiği mesajlarda platonik aşk, duygusallık söz konusu olup cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmamıştır" dedi. Sanık hakkında bu suçtan beraat kararı verildi.



HUZUR BOZMA SUÇUNDAN CEZA

Sanığın "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işlediğini kaydeden mahkeme 3 ay 22 gün hapsine karar verdi. Sanığın daha önce başka suçtan mahkum olduğunu belirten mahkeme cezasını ertelemedi.