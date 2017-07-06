ŞİPŞAK

Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:33:54

  • 1 Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor
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    Harbiye Açıkhava’da Tarkan fırtınası devam ediyor. Megastar, konser programının üçüncü gününde sahneden “Stresinizi, dertlerinizi bana bırakın. Sizi tüm dertlerden uzaklaştıracağız” diyerek büyük alkış aldı.

  • 2 Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre Megastar Tarkan, 15 Haziran’da yayınladığı ‘10’ albümünden şarkıları ilk kez seslendirdiği Harbiye Açıkhava maratonunda üçüncü konserini önceki akşam verdi. 

  • 3 Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor
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    Sahneden yağmur ihtimalinin kendisini endişelendirdiğini söyleyen Tarkan, “İstanbul’da yağmur yağmasın diye dualar ettim. Bak yağmur, son dakika gol atma bize” sözleriyle hayranlarını güldürdü. 

  • 4 Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor
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    ‘Kedi Gibi’ şarkısını söylemeden önce “Stresinizi, dertlerinizi bana bırakın. Ben stres terapistiyim. Sizi bu şarkıda tüm dertlerden uzaklaştıracağız” diyen Tarkan’ı üçüncü gününde Mehtap Ar, Nur Fettahoğlu, Semih Erden, Kerem Tunçeri, Tuba Ünsal ve Tarık Ünlüoğlu gibi ünlüler izledi. 

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  • 5 Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor
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    Konser sırasında Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun görüntülenmekten kaçmak isterken takılıp düşme tehlikesi yaşaması ise gözlerden kaçmadı. 

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    şişirin bakalım tarkanı, besteciyle yorumcu arasındaki farkı zaman gösterir..
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