Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor

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‘Kedi Gibi’ şarkısını söylemeden önce “Stresinizi, dertlerinizi bana bırakın. Ben stres terapistiyim. Sizi bu şarkıda tüm dertlerden uzaklaştıracağız” diyen Tarkan’ı üçüncü gününde Mehtap Ar, Nur Fettahoğlu, Semih Erden, Kerem Tunçeri, Tuba Ünsal ve Tarık Ünlüoğlu gibi ünlüler izledi.