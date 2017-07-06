Harbiye’de Tarkan fırtınası dinmiyor

Harbiye Açıkhava’da Tarkan fırtınası devam ediyor. Megastar, konser programının üçüncü gününde sahneden “Stresinizi, dertlerinizi bana bırakın. Sizi tüm dertlerden uzaklaştıracağız” diyerek büyük alkış aldı.
HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre Megastar Tarkan, 15 Haziran’da yayınladığı ‘10’ albümünden şarkıları ilk kez seslendirdiği Harbiye Açıkhava maratonunda üçüncü konserini önceki akşam verdi.
Sahneden yağmur ihtimalinin kendisini endişelendirdiğini söyleyen Tarkan, “İstanbul’da yağmur yağmasın diye dualar ettim. Bak yağmur, son dakika gol atma bize” sözleriyle hayranlarını güldürdü.
‘Kedi Gibi’ şarkısını söylemeden önce “Stresinizi, dertlerinizi bana bırakın. Ben stres terapistiyim. Sizi bu şarkıda tüm dertlerden uzaklaştıracağız” diyen Tarkan’ı üçüncü gününde Mehtap Ar, Nur Fettahoğlu, Semih Erden, Kerem Tunçeri, Tuba Ünsal ve Tarık Ünlüoğlu gibi ünlüler izledi.
Konser sırasında Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun görüntülenmekten kaçmak isterken takılıp düşme tehlikesi yaşaması ise gözlerden kaçmadı.