Demet Akalın'ı pilates çarptı!

Demet Akalın, Yalıkavak’ta Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’ün işlettiği plajda konser verdi.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Şarkı arasında, elektrikli pilates yaparken belini sakatladığını söyleyen ünlü popçu, “Hoca yanlış hareket yaptırdı, belimi sakatladım” diyerek sporu bıraktığını açıkladı.
Pilates uzmanı Onur Özbek: “Pilates performans değil, rehabilitasyon sporudur. Kendi ekipmanları dışında hiçbir ağırlık ya da başka aparat kullanılmamalıdır. Özellikle elektrik bağlanarak yapılan sistemler sakatlığa yol açabilir.”