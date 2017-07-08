ŞİPŞAK

Demet Akalın'ı pilates çarptı!

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:45:04

  • 1 Demet Akalın'ı pilates çarptı!
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    Demet Akalın, Yalıkavak’ta Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’ün işlettiği plajda konser verdi.

  • 2 Demet Akalın'ı pilates çarptı!
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Şarkı arasında, elektrikli pilates yaparken belini sakatladığını söyleyen ünlü popçu, “Hoca yanlış hareket yaptırdı, belimi sakatladım” diyerek sporu bıraktığını açıkladı.

  • 3 Demet Akalın'ı pilates çarptı!
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    Pilates uzmanı Onur Özbek: “Pilates performans değil, rehabilitasyon sporudur. Kendi ekipmanları dışında hiçbir ağırlık ya da başka aparat kullanılmamalıdır. Özellikle elektrik bağlanarak yapılan sistemler sakatlığa yol açabilir.”

  • 4 Demet Akalın'ı pilates çarptı!
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  • 5 Demet Akalın'ı pilates çarptı!
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