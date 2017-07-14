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Rafet El Roman eski sevgilisi ve oğlunun annesiyle barıştı

14 Temmuz 2017 Cuma, 05:36:20

  • 1 Rafet El Roman eski sevgilisi ve oğlunun annesiyle barıştı
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    Son dönemde çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Rafet El Roman, eski sevgilisi ve oğlu Edvan’ın annesi Yeşim Eryıldırım’a geri döndü.  Oğullarını da alarak Kıbrıs’ta tatile çıkan ikili, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.

  • 2 Rafet El Roman eski sevgilisi ve oğlunun annesiyle barıştı
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    İLİŞKİLERİ 7 YIL SÜRMÜŞTÜ

    HT Magazin'den Neziha Kartal'ın haberine göre locadaki samimi halleriyle dikkat çeken çift, adeta aşk tazeledi. 2009’da doğan Edvan’ın annesi ile El Roman’ın ilişkisi 7 yıl sürmüştü. 

  • 3 Rafet El Roman eski sevgilisi ve oğlunun annesiyle barıştı
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    Almanya’dan tatile gelen üçlüye önümüzdeki hafta ünlü popçunun kızları Şevval ile Suelnur da katılacak. Gün boyu locada romantik dakikalar yaşayan Rafet El Roman ve Yeşim Eryıldırım bol bol selfie çekti.

  • 4 Rafet El Roman eski sevgilisi ve oğlunun annesiyle barıştı
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  • 5 Rafet El Roman eski sevgilisi ve oğlunun annesiyle barıştı
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YORUMLAR 1
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    Misafir
    yazdigi sarkilara bak yasadigi hayata bak.
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