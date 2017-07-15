Instagram'ın son fenomeni Angela Martini

1 | 15

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım siteleri bazen kendi şöhretlerini yaratıyor bazen de zaten bu yolda ilerleyenleri daha hızlı bir şekilde geniş kitlelere tanıtıyor. İşte Arnavut model Angela Martini de bunlardan biri. Ülkesinde ve yaşadığı İsviçre'de uzun süredir tanınan Martini, Instagram hesabı sayesinde adını daha geniş kitlelere duyurdu.