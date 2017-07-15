Instagram'ın son fenomeni Angela Martini

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım siteleri bazen kendi şöhretlerini yaratıyor bazen de zaten bu yolda ilerleyenleri daha hızlı bir şekilde geniş kitlelere tanıtıyor. İşte Arnavut model Angela Martini de bunlardan biri. Ülkesinde ve yaşadığı İsviçre'de uzun süredir tanınan Martini, Instagram hesabı sayesinde adını daha geniş kitlelere duyurdu.
1986 yılında Arnavutluk'un Shkoder kentinde dünyaya gelen Martini, 10 yaşındayken ailesiyle İsviçre'ye göç etti. Daha çok küçük yaşta model olmayı kafasına koymuştu ama ailesinin "önce okulunu bitir" sözüne uymak zorunda kaldı.
Modellik kariyerine başlamak için 18 yaşına kadar bekledi. Sonra İsviçre'de bir ajansa kayıt oldu ve model olarak çalışmaya başladı. Ama onun asıl amacı ABD'ye gitmekti. Geçmişte kuzenlerini ziyaret için gittiği New York'u öylesine sevmişti ki bir gün orada yaşamak ve çalışmak istiyordu.
İsviçre'deki firması ona "ABD için biraz daha bekle" dese de Martini tek yönlü bir bilet alıp İsviçre'den ABD'ye gitti. Ucuz bir otel odası kiraladı, valizini odaya bırakır bırakmaz da hemen kentteki modellik ajanslarının kapısını çalmaya başladı.
Sonunda amacına ulaştı ve önde gelen ajanslardan biriyle anlaşma imzaladı. 2010 yılında sonra ülkesine dönüp güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Aynı yıl Kainat Güzeli yarışmasında ülkesine altıncılık getirdi.