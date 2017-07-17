Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da 'Olmayacağım' dedi

İspanya'da düzenlenen Madrid Uluslararası Film Festivali'nde Alpgiray Uğurlu'nun yönettiği 'Organik Aşk Hikayeleri'ndeki rolü ile Furkan Kızılay 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Posta'da yer alan habere göre, Çocuklar Duymasın dizisinde olup olmayacağına dair soruları da "Olmayacağım" diyerek son noktayı koydu.

"TEKRAR HAVUÇ OLMAK İSTEMİYORUM"

İspanya'da düzenlenen Madrid Uluslararası Film Festivali'nde Alpgiray Uğurlu'nun yönettiği 'Organik aşk Hikayeleri'ndeki rolü ile Furkan Kızılay 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Olgun Özdemir'in yönettiği 'Mor Ufuklar' filminden Zeynep Sevi ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Furkan Kızılay, "İlk yurt dışı festivalimde ilk ödülü aldım. Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." dedi.