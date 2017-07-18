Furkan Kızılay: Aman çekmeyin abi

Furkan Kızılay, nam-ı diğer Havuç, önceki gün kız arkadaşıyla trafikte objektiflere takıldı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Bebek’te görüntülenen ikiliden genç kız panikle yüzünü gizlemeye çalışırken Kızılay, “Aman çekmeyin abi. Aman aman” diyerek muhabirlere ricada bulundu.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Bebek’te görüntülenen ikiliden genç kız panikle yüzünü gizlemeye çalışırken Kızılay, “Aman çekmeyin abi. Aman aman” diyerek muhabirlere ricada bulundu.