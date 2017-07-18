ŞİPŞAK

Furkan Kızılay: Aman çekmeyin abi

18 Temmuz 2017 Salı, 03:06:15

  • 1 Furkan Kızılay: Aman çekmeyin abi
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    Furkan Kızılay, nam-ı diğer Havuç, önceki gün kız arkadaşıyla trafikte objektiflere takıldı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Bebek’te görüntülenen ikiliden genç kız panikle yüzünü gizlemeye çalışırken Kızılay, “Aman çekmeyin abi. Aman aman” diyerek muhabirlere ricada bulundu.

  • 2 Furkan Kızılay: Aman çekmeyin abi
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Bebek’te görüntülenen ikiliden genç kız panikle yüzünü gizlemeye çalışırken Kızılay, “Aman çekmeyin abi. Aman aman” diyerek muhabirlere ricada bulundu.

  • 3 Furkan Kızılay: Aman çekmeyin abi
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  • 4 Furkan Kızılay: Aman çekmeyin abi
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  • 5 Furkan Kızılay: Aman çekmeyin abi
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