ŞİPŞAK

Eliz Sakuçoğlu'ndan olay paylaşım

18 Temmuz 2017 Salı, 10:23:33

  • 1 Eliz Sakuçoğlu'ndan olay paylaşım
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    Modacı Eliz Sakuçoğlu, adını Murat Boz ile yaşadığı aşkla duyurmuş ancak çift sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

  • 2 Eliz Sakuçoğlu'ndan olay paylaşım
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    Ayrılığın ardından Beran Benan ile aşk yaşayama başlayan Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

  • 3 Eliz Sakuçoğlu'ndan olay paylaşım
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    250 bin takipçisi olan Sakuçoğlu iddialı bir pozunu Instastory'de paylaştı. Eliz Sakuçoğlu'nun siyah mayosu ile objektif karşısına geçtiği fotoğraf sosyal medyayı salladı.

  • 4 Eliz Sakuçoğlu'ndan olay paylaşım
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    İşte Eliz Sakuçoğlu'nu daha önce de birçok kez gündeme taşıyan iddialı pozlarından bazıları...

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  • 5 Eliz Sakuçoğlu'ndan olay paylaşım
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