Eliz Sakuçoğlu'ndan olay paylaşım

Modacı Eliz Sakuçoğlu, adını Murat Boz ile yaşadığı aşkla duyurmuş ancak çift sürpriz bir kararla ayrılmıştı.
Ayrılığın ardından Beran Benan ile aşk yaşayama başlayan Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
250 bin takipçisi olan Sakuçoğlu iddialı bir pozunu Instastory'de paylaştı. Eliz Sakuçoğlu'nun siyah mayosu ile objektif karşısına geçtiği fotoğraf sosyal medyayı salladı.
İşte Eliz Sakuçoğlu'nu daha önce de birçok kez gündeme taşıyan iddialı pozlarından bazıları...