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YANLIŞLIKLA ‘KIRMIZI BÖLGE’YE GEÇTİLER

Bir aydır Ege’de zıpkınla balık avlayıp dalış yapan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ hedef büyüttü. İkili, Kos Adası ile Yassıada arasındaki dünyaca ünlü batık bölgesini gözlerine kestirdi.