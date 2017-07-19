ŞİPŞAK

Çağatay ile Kıvanç'a büyük şok!

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 07:23:13

  • 1 Çağatay ile Kıvanç'a büyük şok!
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    Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dalış sevdası az daha başlarına iş açıyordu!

  • 2 Çağatay ile Kıvanç'a büyük şok!
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Bodrum-Kos arasındaki ünlü batık bölgesine dalmaya giden oyuncular, izinsiz dalış yapınca sahil güvenliği alarma geçirdi.

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    YANLIŞLIKLA ‘KIRMIZI BÖLGE’YE GEÇTİLER

    Bir aydır Ege’de zıpkınla balık avlayıp dalış yapan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ hedef büyüttü. İkili, Kos Adası ile Yassıada arasındaki dünyaca ünlü batık bölgesini gözlerine kestirdi.

  • 4 Çağatay ile Kıvanç'a büyük şok!
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    Yakışıklı oyuncular, Ulusoy’a ait motoryatla “kırmızı bölge”de izinsiz dalış yapınca sahil güvenlik alarma geçti.

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  • 5 Çağatay ile Kıvanç'a büyük şok!
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    ‘SUDAN ÇIKIN’ ANONSU YAPTILAR...

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait hücum bot hemen olay yerine geldi. 

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