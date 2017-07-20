ŞİPŞAK

Sosyal medya ayrılığı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 07:42:28

  • 1 Sosyal medya ayrılığı
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    Irmak Ünal ile Emre Karabacak 7 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 

  • 2 Sosyal medya ayrılığı
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    HT Magazin'den İpek Durkal'ın yazısına göre, çiftin yakın çevresinin anlattığına göre bu ayrılığa, Irmak Ünal’ın spor yapmaya başladıktan sonra kaslanan vücudunu sürekli sosyal medyada paylaşması sebep olmuş. 

  • 3 Sosyal medya ayrılığı
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    Karabacak’ın “İki çocuğumuz var. Paylaşımlarına dikkat et” uyarılarına rağmen sosyal medyada vücudunu sergilemeye devam eden Irmak Ünal’ı durduramayacağını anlayan Karabacak boşanma kararı almış.

  • 4 Sosyal medya ayrılığı
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    Kimileri sosyal medya sayesinde tanışıp evleniyor kimileri de sosyal medya sayesinde birbirlerini tanıyıp boşanıyor işte...

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  • 5 Sosyal medya ayrılığı
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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