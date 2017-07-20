Irmak Ünal ile Emre Karabacak 7 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
HT Magazin'den İpek Durkal'ın yazısına göre, çiftin yakın çevresinin anlattığına göre bu ayrılığa, Irmak Ünal’ın spor yapmaya başladıktan sonra kaslanan vücudunu sürekli sosyal medyada paylaşması sebep olmuş.
Karabacak’ın “İki çocuğumuz var. Paylaşımlarına dikkat et” uyarılarına rağmen sosyal medyada vücudunu sergilemeye devam eden Irmak Ünal’ı durduramayacağını anlayan Karabacak boşanma kararı almış.
Kimileri sosyal medya sayesinde tanışıp evleniyor kimileri de sosyal medya sayesinde birbirlerini tanıyıp boşanıyor işte...