ŞİPŞAK
Bodrum'da bulunan ünlü isimlerin deprem paylaşımları
21 Temmuz 2017 Cuma, 09:24:48 | Güncelleme: 09:40:41
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Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Özellikle Bodrum ve Datça depremden etkilendi. Şiddetli depremde can kaybı yaşanmadı. Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler de büyük panik yaşadı.
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Deprem gecesinden fotoğraf paylaşan ünlü isimler, korkularını şu sözlerle dile getirdi.
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HADİSE
Dün gece Bodrum'da depremi hisseden, korkan herkese geçmiş olsun. Öyle sallandı ki evimiz, kendimizi nasıl evden dışarı attık anlatamam. Aklıma geldikçe korkuyu yeniden hissediyorum. Ve şükrediyorum, ailem yanımda. Bu resmide ablam çekmiş, hepimiz dışarda yastıklar üzerinde uyurken. Ülkemizde ağır depremleri yaşayanları konuştuk gece ve yaşadıkları korkuyu az olsa da hissedebildik bizde. Allah ülkemizi daha fazla depremlerden korusun inşallah. Ve yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, mekânları cennet olsun.
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BERNA LAÇİN
Saat: 3.40 Deprem korkusundan Tontonla yatak odasına inemedik, kendimize kapı ağzına yer yatağı yaptık... Yer yatağını da pek severim de şu artçılar korkutmasa! Bakalım uyuyabilecek miyiz? Allah'a emanet artık
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SEREN SERENGİL
Korkunç bir sarsıntıydı havuz taşacak gibi oldu eve yeni gelmiştik ayakta zor durabiliyorduk panikte var tabii… Bahçede evden uzaklaşıp bitmesini bekledik. Köpeklerden biri eve saklanmıştı girdim onu çıkardım, bir daha da eve girmedik bahçede yattık. Arayan soran merak eden herkese teşekkürler iyiyiz ama çok korktuk.
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YELİZ YEŞİLMEN
Yeniden çok şiddetli oldu ve bahçedeyiz bitmiyor… 10 dakika bir oluyor.
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Site çocukları çözümü buldu. Uyumaya çalışıyor.
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DEMET AKALIN
Hala uyku yok! Sallandıkça sallanıyor eve giremiyoruz! Hira korkudan arabadan çıkamıyor! Allah’ım sen yardım et! Niyeyse birçok kişiyi de sildim! Böyle bir gece aramadılarsa varsın hiç olmasınlar!
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AYŞE KUCUROĞLU
Sabahı yaptık. Bodrum'a ve hepimize geçmiş olsun. Anne olarak yaşadığım ilk depremin bendeki şiddeti farklı oldu! Anne olmak...
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SİNEM BAYRAKTUTAR
Evlere giremiyoruz. Korkunç bir gece. Allah’ım bir daha yaşatmasın
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HANDE ACAR
Korkunç bir gece geçirdik hala dışardayız... Hangi çocuğumu taşıyacağımı bilemediğim, korkudan dizlerimin titrediği bitmek bilmeyen saniyeler, dakikalardı… Üçüncünde korkudan çaresizce ağlaması ve üstüne sabaha kadar bitmek bilmeyen artçılar. Allah'ım sen bizi, evlatlarımızı koru Yarabbim. Biz sana teslim, biz sana emanet.. Dua ile.. Yeni doğan güneş güzel bir gün getir bizlere
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YEŞİM SALKIM
Bodrum çok sallandı çok hepimize geçmiş olsun halen artçıları vuruyor
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