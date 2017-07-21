ŞİPŞAK

Bodrum'da bulunan ünlü isimlerin deprem paylaşımları

21 Temmuz 2017 Cuma, 09:24:48

  • 1 Bodrum'da bulunan ünlü isimlerin deprem paylaşımları
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    Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • 2 Bodrum'da bulunan ünlü isimlerin deprem paylaşımları
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    Özellikle Bodrum ve Datça depremden etkilendi. Şiddetli depremde can kaybı yaşanmadı. Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler de büyük panik yaşadı.

  • 3 Bodrum'da bulunan ünlü isimlerin deprem paylaşımları
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    Deprem gecesinden fotoğraf paylaşan ünlü isimler, korkularını şu sözlerle dile getirdi.

  • 4 Bodrum'da bulunan ünlü isimlerin deprem paylaşımları
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    HADİSE

    Dün gece Bodrum'da depremi hisseden, korkan herkese geçmiş olsun. Öyle sallandı ki evimiz, kendimizi nasıl evden dışarı attık anlatamam. Aklıma geldikçe korkuyu yeniden hissediyorum. Ve şükrediyorum, ailem yanımda. Bu resmide ablam çekmiş, hepimiz dışarda yastıklar üzerinde uyurken. Ülkemizde ağır depremleri yaşayanları konuştuk gece ve yaşadıkları korkuyu az olsa da hissedebildik bizde. Allah ülkemizi daha fazla depremlerden korusun inşallah. Ve yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, mekânları cennet olsun.

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  • 5 Bodrum'da bulunan ünlü isimlerin deprem paylaşımları
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    BERNA LAÇİN

    Saat: 3.40 Deprem korkusundan Tontonla yatak odasına inemedik, kendimize kapı ağzına yer yatağı yaptık... Yer yatağını da pek severim de şu artçılar korkutmasa! Bakalım uyuyabilecek miyiz? Allah'a emanet artık

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YORUMLAR 13
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah buraya bu şekilde yazıp imana gelmiş diyenlere gerçekten şuur versin ne kadar dengesizsiniz ? Madem islami yaşamayı seviyorsunuz iftira atmak ve sizin yüzünüzden oldu demenin günah olduğunuda biliyorsunuzdur umarım hakkınızda yasal işlem başlatırlar:)
  • Misafir 3 dakika önce
    VE ALLAH CEHENNEMİ HATIRLATTI.
  • Misafir 7 dakika önce
    Ayıp olur Arkadaşlar Nereden biliyorsunuz imanın kimde olduğunu? Terbiyesizliğin gereği yok
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