ŞİPŞAK

Adriana Lima aşk kolyesini boynundan çıkardı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:16:27

  • 1 Adriana Lima aşk kolyesini boynundan çıkardı
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    Geçtiğimiz haftalarda yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla yaz aylarına damgasını vuran top model Adriana Lima, ABD'ye ve günlük hayatına geri döndü.

  • 2 Adriana Lima aşk kolyesini boynundan çıkardı
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    Hara ile birlikte Bodrum'da bir çiftlik evinde tatil yapan Lima, sevgilisine veda edip giderken onun hediye ettiği kolyeyi de boynuna takmıştı.

  • 3 Adriana Lima aşk kolyesini boynundan çıkardı
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    Hatta Lima bu kolyeyle çektifi fotoğrafını Instagram sayfasında da paylaşmıştı. Lima fotoğrafına "Alice harikalar ülkesinde" notunu yazmıştı.

  • 4 Adriana Lima aşk kolyesini boynundan çıkardı
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    Günlük hayatına döndükten sonra birçok paylaşım yapan Lima'nın boynunda o ağaçlı kolye yerine kızları Valentina ve Sienna'nın isimlerinin yazılı olduğu iki tane altın kolye yer alıyor.

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  • 5 Adriana Lima aşk kolyesini boynundan çıkardı
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YORUMLAR 2
  • Misafir 9 dakika önce
    :-) cıkarmaya alışkındır hasbamm
  • Misafir 9 dakika önce
    yeter yeter seneye gene gelir..
  • Misafir 17 dakika önce
    Yaz aşkı dedileri bu olsa gerek,biraz ününü parlattı,kesin yakında bir türk firmasının reklam yüzü olacaktır.
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