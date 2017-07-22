Adriana Lima aşk kolyesini boynundan çıkardı

Geçtiğimiz haftalarda yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla yaz aylarına damgasını vuran top model Adriana Lima, ABD'ye ve günlük hayatına geri döndü.
Hara ile birlikte Bodrum'da bir çiftlik evinde tatil yapan Lima, sevgilisine veda edip giderken onun hediye ettiği kolyeyi de boynuna takmıştı.
Hatta Lima bu kolyeyle çektifi fotoğrafını Instagram sayfasında da paylaşmıştı. Lima fotoğrafına "Alice harikalar ülkesinde" notunu yazmıştı.
Günlük hayatına döndükten sonra birçok paylaşım yapan Lima'nın boynunda o ağaçlı kolye yerine kızları Valentina ve Sienna'nın isimlerinin yazılı olduğu iki tane altın kolye yer alıyor.