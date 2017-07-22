ŞİPŞAK

Caner Erkin kesti, Şükran Ovalı tamamını yayınladı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:00:35

  • 1 Caner Erkin kesti, Şükran Ovalı tamamını yayınladı
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    Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı çifti evliliklerinin altıncı ayında mutluluk pozları vermeyi sürdürüyor.

  • 2 Caner Erkin kesti, Şükran Ovalı tamamını yayınladı
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    Bu yılın başında Roma’da 10 kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin yoğunlukları yüzünden tatil yapma fırsatı bulamamıştı.

  • 3 Caner Erkin kesti, Şükran Ovalı tamamını yayınladı
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    Ligin bitmesinin ardından geride bıraktğımız ay eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatile çıkan Caner Erkin Ibiza’da yaptıkları tatilden kareler de paylaşmıştı.

  • 4 Caner Erkin kesti, Şükran Ovalı tamamını yayınladı
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    Çift birbirlerinin sosyal medya hesaplarından geçirdikleri keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunmaya devam ederken fotoğrafları paylaşma şekilleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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  • 5 Caner Erkin kesti, Şükran Ovalı tamamını yayınladı
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    Farklı zamanlarda aynı fotoğrafları paylaşan çiftten Caner Erkin fotoğrafın büyük bir kısmını keserek paylaştı.

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