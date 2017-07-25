Cem Yılmaz, Özge Sabuncu
ŞİPŞAK

Cem Yılmaz ile Özge Sabuncu yeniden mi birlikte?

Sosyal medya hesabını kullanmama kararı almıştı ama...

25 Temmuz 2017 Salı, 15:21:37 Güncelleme: 15:22:50

Cem Yılmaz, hakaret yorumlarına kızıp sosyal medyayı kullanmama kararı almıştı. Ancak dün, eski sevgilisi Özge Sabuncu’nun Instagram hesabından ortaya çıktı. İkili eğlenceli bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı görenler Cem Yılmaz’ın Özge Sabuncu ile tekrar aşk yaşamaya başladığı yorumunda bulundu.

"İNSANÜSTÜ RAHATSIZLIK"

 Instagram'da 2 milyon, Twitter'da 12 milyon 800 bin takipçisi bulunan Cem Yılmaz ''Gelen yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecraları bırakıyorum'' diyerek hesaplarını kapatmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER