Cem Yılmaz ile Özge Sabuncu yeniden mi birlikte?

Cem Yılmaz, hakaret yorumlarına kızıp sosyal medyayı kullanmama kararı almıştı. Ancak dün, eski sevgilisi Özge Sabuncu’nun Instagram hesabından ortaya çıktı. İkili eğlenceli bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı görenler Cem Yılmaz’ın Özge Sabuncu ile tekrar aşk yaşamaya başladığı yorumunda bulundu.



"İNSANÜSTÜ RAHATSIZLIK"



Instagram'da 2 milyon, Twitter'da 12 milyon 800 bin takipçisi bulunan Cem Yılmaz ''Gelen yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecraları bırakıyorum'' diyerek hesaplarını kapatmıştı.

Özge Sabuncu

cem yılmaz