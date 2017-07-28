ŞİPŞAK

Ali Sunal'dan kürek sörfü

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:24:19

  • 1 Ali Sunal'dan kürek sörfü
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    Ali Sunal yoğun geçen televizyon sezonunun ardından çıktığı Bodrum tatilinde, kürek sörfü yaparken görüntülendi. Sunal, kürek sörfündeki ustalığıyla izleyenlerden tam not aldı.

  • 2 Ali Sunal'dan kürek sörfü
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; SHOW TV’NİN fenomen programı ‘Güldür Güldür Show’un ve ilgiyle izlenen ‘Bir Sorun mu Var’ yarışmasının sunucusu Ali Sunal, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Bodrum’da keyifli bir tatil geçiren ve yeni sezon öncesi enerji depolayan Sunal, Gündoğan’da görüntülendi.

  • 3 Ali Sunal'dan kürek sörfü
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     Tatilde arkadaşlarıyla da buluşup sohbet eden Ali Sunal sık sık denize girdi. Güç ve dengenin birlikte kullanıldığı son yılların moda deniz sporu kürek sörfüne merak saran ünlü oyuncu, performansıyla profesyonel sporculara taş çıkardı. Sunal’ın kürek sörfü yaparkenki neşeli hali objektiflerimize böyle yansıdı.

  • 4 Ali Sunal'dan kürek sörfü
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    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Ali Sunal'dan kürek sörfü
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