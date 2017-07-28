Ali Sunal'dan kürek sörfü

Ali Sunal yoğun geçen televizyon sezonunun ardından çıktığı Bodrum tatilinde, kürek sörfü yaparken görüntülendi. Sunal, kürek sörfündeki ustalığıyla izleyenlerden tam not aldı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; SHOW TV’NİN fenomen programı ‘Güldür Güldür Show’un ve ilgiyle izlenen ‘Bir Sorun mu Var’ yarışmasının sunucusu Ali Sunal, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Bodrum’da keyifli bir tatil geçiren ve yeni sezon öncesi enerji depolayan Sunal, Gündoğan’da görüntülendi.
Tatilde arkadaşlarıyla da buluşup sohbet eden Ali Sunal sık sık denize girdi. Güç ve dengenin birlikte kullanıldığı son yılların moda deniz sporu kürek sörfüne merak saran ünlü oyuncu, performansıyla profesyonel sporculara taş çıkardı. Sunal’ın kürek sörfü yaparkenki neşeli hali objektiflerimize böyle yansıdı.