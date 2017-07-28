Ali Sunal'dan kürek sörfü

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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; SHOW TV’NİN fenomen programı ‘Güldür Güldür Show’un ve ilgiyle izlenen ‘Bir Sorun mu Var’ yarışmasının sunucusu Ali Sunal, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Bodrum’da keyifli bir tatil geçiren ve yeni sezon öncesi enerji depolayan Sunal, Gündoğan’da görüntülendi.