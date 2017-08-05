Betül Demir: Hiç evlilik hayalim olmadı

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Teknede şarkılar söyleyen ünlü şarkıcı özel hayatıyla ilgili açıklamalar da yaptı. Yeni bir aşka yelken açtığını belirten Demir, “Tanıma aşamasını geçtik, kılı kırk yardırdım çocuğa” dedi. Konu evliliğe geldiğindeyse şunları söyledi: “Benim hiç evlilik hayalim olmadı. Evlenmem de evlenirim de demiyorum. Bu alın yazısı, kader.”



Mesleğine dair hayalleri arasında Harbiye Açıkhava’da konser vermek olduğunu belirten Betül Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene olamadım ama artık yeter, orada ben de olmalıyım. Kim hayal etmez, kim istemez ? Tarkan ve Sıla muhteşem konserler verdiler.”

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