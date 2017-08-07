ŞİPŞAK

Murat Başoğlu ile Hande Bermek buluştu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:03:32

  • 1 Murat Başoğlu ile Hande Bermek buluştu
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    Teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu, olayın ardından ilk kez ailesiyle görüntülendi.

  • 2 Murat Başoğlu ile Hande Bermek buluştu
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    Hürriyet'in haberine göre; İhanet haberlerinin ardından “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasını yapan Hande Bermek, önceki gün oğlu Can’la Bodrum’a gitti.

  • 3 Murat Başoğlu ile Hande Bermek buluştu
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    Bermek, Gündoğan’da bulunan evlerinde Murat Başoğlu’yla bir araya geldi.

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  • 4 Murat Başoğlu ile Hande Bermek buluştu
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    Gündüz saatlerinde evin bahçesinde oğullarıyla vakit geçiren çift, keyifli görünüyordu. Bermek, akşamüstü de tek başına denize girerken görüntülendi.

  • 5 Murat Başoğlu ile Hande Bermek buluştu
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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    oda onu aldatır ödeşirler allahım sana geliyorum
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